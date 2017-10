Psihoterapije: neurejeno področje, država dopušča kaos, najbolj pa so na škodi ljudje v stiski

Povprečna čakalna doba v javnem zdravstvu je za prvi pregled za psihiatrično ambulanto več kot 70 dni, na naslednje preglede in terapije pa lahko potem človek čaka celo slabo leto. In gre za ljudi, ki jim je težek vsak dan, mnogi živijo zelo težko iz dneva v dan, nekateri celo razmišljajo o samomoru. Zato gre seveda večina ljudi - seveda le tisti, ki si to lahko privoščijo - po pomoč samoplačniško. In tu naletimo na izjemno dobre in kakovostne terapevte, zanesljive, ki ljudem dokazano pomagajo; ob tem pa tudi na ljudi brez kakršnekoli ustrezne izobrazbe in brez ustrezne prakse (nekateri svoje dejanske izobrazbe celo ne izdajo), ki lahko človeka v stiski še dodatno pahnejo na rob in mu škodijo.



Kaj vse je narobe na področju psihoterapij, kdo bi moral ukrepati in kako, da bi čim več ljudi dobilo ustrezno pomoč čim prej ... Jutri v rubriki 24UR Inšpektor.

(Foto: POP TV)