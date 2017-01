Ptujčanom prekipelo: urgenco zahtevajo kar s peticijo, ki so jo predali županu

V bolnišnici Ptuj so uradno zagnali aparat za magnetno resonanco, ki so ga poskusno uporabljali že od novembra in uspešno naredili več kot 400 pregledov. A ena težava ostaja. Ptuj še vedno nima urgentnega centra, čeprav jim ga že dolgo obljubljajo. Krajani imajo tega dovolj, zato so zbirali podpise in peticijo predali županu.