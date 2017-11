Putin z redom prijateljstva odlikoval Zorana Jankovića in Anjo Kopač Mrak

(Foto: MOL)

Ruski predsednik Vladimir Putin je danes v Moskvi z redom prijateljstva odlikoval ljubljanskega župana Zorana Jankovića in ministrico za delo Anjo Kopač Mrak. Odlikovanje sta prejela za prispevek h krepitvi slovensko-ruskih odnosov ter ohranjanje spomina na ruske in sovjetske vojake, ki so padli na slovenskem ozemlju v času 1. in 2. svetovne vojne.

Odlikovanja je Putin podelil na slavnostnem sprejemu v Kremlju ob ruskem državnem prazniku, dnevu narodne enotnosti. Sprejema se je udeležil celoten ruski državni vrh.

Kot so še sporočili iz Mestne občine Ljubljana, je ruski predsednik danes odlikoval skupno osem posameznikov iz petih držav. Poleg župana Jankovića in ministrice Kopač Mrakove so odlikovanja prejeli še predstavniki iz Rusije, Srbije, Francije, Španije in Turčije.

Red prijateljstva velja za eno najbolj častnih nagrad Rusije. Podeljuje se za izjemne zasluge, ki med drugim krepijo prijateljstvo in sodelovanje med Rusijo in drugimi narodi.