Razcvet smučišča Kanin

Fantastične naravne danosti Kanina dopolnjujejo možnosti resnično ugodne smuke. Vsem obiskovalcem, ki želite obiskati Kanin za več kot en dan in iščete možnosti nočitev, toplo priporočamo, da si ogledate ponudbe partnerskih namestitev Kanina. V sodelovanju s partnerskimi namestitvami smo pripravili akcijsko ponudbo z do 25% ugodnejšo smuko. Poleg še vedno veljavnih predsezonskih cen nočitev vam prav partnerske namestitve ponujajo posebne kupone za do 25% znižano ceno smučarskih kart. Naj še omenimo, da je smuka za otroke do 10. leta starost na Kaninu in v Sella Nevei povsem brezplačna. Za kar največje udobje smučarjev in deskarjev je v Bovcu organiziran brezplačni Skibus. Po ustaljenem urniku vas bo pripeljal prav do vrat vaše nastanitve ali vsaj do avtobusne postaje v njeni neposredni bližini.

Super ugodnosti za smučarje in deskarje, ki nočijo v partnerskih namestitvah smučišča Kanin. Foto: Samo Vidic

Smučišče Kanin je od 8. februarja dalje ponovno povezano z italijanskim smučiščem Sella Nevea (Na Žlebeh) in je tako edino mednarodno smučišče v Sloveniji. Obe strani skupaj ponujata dovolj prog, da se na njih nasmučajo tudi najzahtevnejši ljubitelji belih strmin. Na izbiro so proge, obsijane s soncem in nekoliko bolj senčna pobočja, ki zagotavljajo kvalitetno smuko v popoldanskih urah. Na povezanih smučiščih je mogoče smučati z enotno eno ali večdnevno smučarsko karto.

Na povezanih smučiščih Kanin in Sella Nevea lahko smučate in deskate z enotno smučarko vozovnico. Foto: Danijel Žagar

Čudovito visokogorsko okolje z jasno vidnimi sedimentnimi skladi, ki tvorijo mogočno skalovje, izjemno nadgrajujejo razgledi na vršace Julijcev z najvišjim Triglavom in Jadransko morje. Prav pogled na morje iz smučišča je izjemna redkost v svetovnem merilu. Privoščite si ga lahko tudi iz restavracije smučišča. Restavracija Prestreljenik je najvišje ležeča restavracija v Sloveniji. Ime nosi po mogočnem gorskem oknu Prestreljenik, ki prebija steno nedaleč od križišča kaninskih prog. Prijazno osebje restavracije se trudi s pestro ponudbo hrane in pijače, da bi zadovoljili kar najširši krog okusov. Najmlajši obiskovalci imajo poleg otroškega menija na voljo tudi otroški kotiček, v katerem so med počitnicami, ob vikendih in praznikih redno organizirane brezplačne otroške delavnice. V neposredni bližini restavracije najdete najvišje ležeči bar v Sloveniji pod imenom Ski Bum Bar. Ob dobri glasbi se boste lahko tu zleknili v ležalnik na idilični snežni plaži s prav tako nebeškim razgledom.

Prijetno druženje in oddih na plaži najvišje ležečega bara v Sloveniji. Foto: Danijel Žagar

Restavracija Prestreljenik prireja butične večerne programe. Najvišje ležeča restavracija v Sloveniji želi obiskovalce navdušiti s serijo butičnih večerov in gurmanskim razvajanjem na 2202 metrih nad morjem. Po uspešni premierni valentinovi večerji in več kot navdušenimi odzivih naših obiskovalcev, tokrat v duhu prihajajočega dneva žena za vas pripravljamo Sobotni večer za dame. Sobotni večer za dame bo potekal 4. 3. od 16. ure dalje. Vzpon z gondolo bo le uvod v skrivnostni zabavni večer, ko bodo dame na prvem mestu. Razvajali vas bomo z opazovanjem pravljičnih barv sončnega zahoda v visokogorju, bogato gurmansko ponudbo, izbranimi cocktaili in zabavnim glasbenim programom. Na koncu večera pripravljamo presenečenje. Dame lahko s seboj pripeljete tudi svoje spremljevalce. Več o dogodku si preberite tukaj. Na dan žena v sredo, 8. marca, bo obisk Kanina in smuka na Kaninu za vsa dekleta, dame in gospe povsem brezplačna.

Najvišje ležeča restavracija v Sloveniji ob posebnih priložnostih prireja butične večere.

Pust odganja zimo in v doline kliče pomlad. Za razliko od mnogih smučišče je za Kanin to dobra novica. Tu lahko na belih strminah uživate vse do prvomajski počitnic, ko se Dolina Soče v nižinah že bogato okrasi s cvetjem in toplimi temperaturami. Ljubitelji različnih športov na prostem si lahko že zdaj po dopoldanski smuki privoščite kolesarjenje, športno plezanje in pohodništvo. Od 15. marca dalje, ko bo ponovno odprta plovnost na reki Soči, bodo zaživeli tudi vsi vodni športi. Tako bo po treh zimskih sezonah od 15. marca dalje možno smučati v visokogorju in uživati na smaragdni Soči v istem dnevu. Pomlad v Dolini Soče je morda najlepši del leta.

Bogate naravne danosti Posočja, s katerimi se v tujini zelo težko kosajo, so del naše Slovenije. Prečudoviti kraji, ki od ponovnega odprtja najvišjega slovenskega smučišča cvetijo tudi pozimi. Obiščite jih.

Več informacij na www.kanin.si in www.bovec.si.

Fantastični razgledi na morje, kar je za smučišča posebnost v svetovnem merilu. Foto: David Štulc Zornik

