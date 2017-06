Razgreto ozračje lahko popoldne prinese plohe in nevihte

Danes bo spremenljivo oblačno. Predvsem sredi dneva in popoldne se bodo lokalno pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, je dejal dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (Arso) Luka Ravnikar.

"Danes resnično kaže na nestanovitno vreme, in sicer zaradi bližine fronte, ki prihaja k nam s severa. Fronta nas bo zvečer prešla, zapihal bo vzhodni veter. Pred prihodom omenjene fronte bo ozračje nestabilno, lokalno bodo lahko nastajale posamezne plohe in nevihte, a kako močne bodo, ni mogoče napovedati. Lahko se pojavi tudi toča," je dodal.

Arso je izdal rumeno opozorilo za celotno državo.

Začetek prihodnjega tedna bo vroč

"Vreme bo v soboto spet malce lepše, le na vzhodu Slovenije bo še nekaj oblačnosti, tam je tudi jutri še možna kakšna ploha ali nevihta," je povedal Ravnikar.

Pihal bo severni veter, na Primorskem šibka burja. Nekoliko hladneje bo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 17, najvišje dnevne od 22 do 28 stopinj C.

V nedeljo bo delno do pretežno jasno. Veter bo popoldne slabel.

V ponedeljek bo pretežno jasno in spet bolj vroče.

Vreme za vaš kraj si lahko ogledate tu.