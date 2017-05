Razkazovanje mišic med hrvaškimi in slovenskimi policisti sredi Piranskega zaliva

Že nekaj časa nismo poročali o incidentu v Piranskem zalivu, a očitno vendarle ni vse tako mirno, kot se zdi. Prejšnji teden, natančneje 11. maja, naj bi se v zalivu zgodil incident oziroma merjenje mišic med slovenskimi in hrvaškimi policisti, poroča danes Dnevnik. Slovenski policisti so skušali zaščititi slovensko ribiško barko, ki je lovila približno v sredini zaliva, hrvaški policisti pa so jih pregnali. Pri tem so vpluli tudi v slovensko teritorialno morje, piše Dnevnik.

Koprski ribič Elvin Sabadin je 11. maja lovil s svojo barko Deklica. Glede na zemljevid z označenim položajem barke je lovil nekaj čez sredinsko črto v Piranskem zalivu, ki jo ima Hrvaška za edino merodajno mejo, čeprav jo mora arbitraža še določiti. "Lovili smo na območju, na katerem smo doslej vedno lahko. K nam je priplula hrvaška policija in nas opozorila, da smo v hrvaških vodah in da moramo nazaj proti Piranu. Hrvaška čolna, eden od njiju je bil precej velik, sta se tako postavila ob našo barko, da nismo imeli druge možnosti, kot da obrnemo proti Piranu," je za Dnevnik pojasnil Sabadin.

Slovenski policisti so opozorili hrvaške, da so v slovenskih teritorialnih vodah, a so Hrvati izvedli agresiven manever proti slovenskemu čolnu P-66 in ga začeli izrivati. (Foto: Damjan Žibert)

Razkazovanje mišic sredi zaliva

Na območje so nato pripluli slovenski policisti, ki so opozorili hrvaške, da so v slovenskih teritorialnih vodah, a so Hrvati izvedli agresiven manever proti slovenskemu čolnu P-66 in ga začeli izrivati, še opisuje Dnevnik. Na generalni policijski upravi so časniku pojasnili, da do trka ni prišlo in zatorej tudi ni bil nihče poškodovan. "Posadka slovenskega plovila je opozorila plovili hrvaške policije, da se nahajata v območju nadzora slovenske policije. Po tem sta hrvaški plovili zapustili območje," so sporočili policisti Dnevniku.

Časnik še navaja, da so v zadnjem času na območju hrvaški policisti vsakodnevno prisotni vsaj z dvema policijskima čolnoma in preganjajo slovenske ribiče. To naj bi se dogajalo vse od takrat, ko je prišla informacija, da bo arbitražno sodišče objavilo svojo odločitev o poteku meje med državama v prihodnjih mesecih.

10. člen arbitražnega sporazuma določa, da sta se obe državi dolžni vzdržati dejanj, ki bi zaostrili spor ali ogrozili delo arbitražnega sodišča.

Policisti so o incidentu obvestili zunanje ministrstvo, v četrtek tudi uradno, poroča Dnevnik. Na zunanjem ministrstvu pa so napovedali, da bodo "ukrepali v skladu s svojimi pristojnostmi", navaja Dnevnik. Bo v Zagreb romala protestna nota? Zadnjo je Slovenija v Zagreb poslala pred mesecem dni zaradi širjenja hrvaškega školjčišča v Piranskem zalivu.

Hrvaška sicer vztraja, da arbitražni sporazum zanjo ne velja več zaradi kompromitacije procesa s pogovori med slovenskima arbitrom in agentko, ki so na dan prišli poleti 2015. Arbitražno sodišče je po drugi strani konec julija lani odločilo, da je Slovenija sicer kršila arbitražni sporazum, da pa te kršitve niso takšne, da bi Hrvaška lahko izstopila iz sporazuma in da sodišče ne bi moglo sprejeti končne razsodbe.