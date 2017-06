RAZKRIVAMO: Ali izdelki za hujšanje res delujejo?

Izdelki za hujšanje delujejo po enem od teh principov:

1. Zmanjšujejo apetit, zato se počutimo manj lačne in zaužijemo manj kalorij.

2. Zmanjšujejo absorpcijo hranil, kot so na primer maščobe, zato v naše telo preide manj kalorij.

3. Pospešujejo izgorevanje maščob, zato pokurimo več kalorij.

Odločili smo se testirati deset najbolj priljubljenih izdelkov za hujšanje ter preveriti ali so res tako učinkoviti, kot navajajo. Tukaj so rezultati.

Ocena učinkovitosti: 2,5/10

Garcinia Cambogia Extract je izdelek, ki naj bi uporabniku pomagal do hitre izgube maščobe, čeprav ne obstajajo trdni dokazi, ki bi podpirali to trditev.

Gre za kapsule, ki jih zaužijemo z nekaj požirki vode. Na spletni strani proizvajalca ni navedeno, kdaj in koliko kapsul bi morali dnevno uživati.

Sestavine, ki jih vsebujejo kapsule: 1000 mg kamboške garcinije na stopnji 60 % hidroksicitrične kisline in 200 mg ketonov maline.

Kako delujejo: študije na živalih so pokazale, da lahko izdelek zavre delovanje encima, ki tvori maščobo v telesu in poviša nivo serotonina ter potencialno zmanjša apetit.

Učinkovitost: med skupino ljudi, ki je uživala izdelek Garcinia Cambogia Extract, in tisto, ki je jemala placebo, ni bilo razlik v procentu telesne maščobe. Študija je zajela 130 ljudi. Revizija dvanajstih študij o tem izdelku iz leta 2011 pa je pokazala, da so uporabniki po več tednih povprečno izgubili 0,88 kg.

Stranski učinki: ni poročil o resnih stranskih učinkih, vendar nekateri poročajo o blažjih prebavnih motnjah.

Možnost nakupa in cena: kapsule je preverjeno možno naročiti v Slovenijo prek uradne spletne strani na TEM NASLOVU. Žal je spletna stran dosegljiva le v italijanskem jeziku, zato je za pomoč potrebno uporabiti Google Translate. Cena ene škatlice kapsul je 44,95 evra.

Ocena učinkovitosti: 2/10

Raspberry Ketone Plus so kapsule, ki bazirajo na naravnih sestavinah, s poudarkom na malinah. Pospeševale naj bi metabolizem in topile odvečno maščobo. So eden najbolj oglaševanih izdelkov na spletu in televiziji.

Ena škatlica vsebuje 60 kapsul, kar zadostuje za 1-mesečno uporabo.

Sestavine, ki jih vsebujejo kapsule: Raspberry Ketone, Ekstrakt afriškega Manga, Ekstrakt ACAI jagod, Ekstrakt zelenega čaja, Prah jabolčnega kisa, Kelp, kofein, Peške grenivke, Resveratrol, Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate (Vegetable Source), HPMC Vegetarian Capsule Shell. Primerne so tudi za vegetarijance in vegane.

Kako deluje: Raspberry Ketone povečajo proizvodnjo proteina adiponcetina, ki naj bi učinkovito pomagal pri razgradnji maščobe. Prav tako naj bi vplival, da se maščoba v celicah bolj učinkovito razkraja in s tem pomaga pri hitrejšem topljenju telesnih maščob.

Učinkovitost: na spletni strani proizvajalca je naveden precej širok razpon uporabe, za najboljše rezultate naj bi bilo potrebno Raspberry Ketone jemati tudi do 6 mesecev.

Stranski učinki: proizvajalec trdi, da izdelek nima stranskih učinkov, saj je osnovan na naravnih sestavinah. Vendar po pregledu mnenj uporabnikov opažamo, da so nekateri opazili povišan krvni tlak in hitrejši srčni utrip. Priznana spletna stran Authority Nutrition tudi opozarja, da ne obstaja nobena študija na ljudeh, ki bi lahko potrdila delovanje izdelka Raspberry Ketones.

Možnost nakupa in cena: ena škatlica izdelka stane 23 €, v kolikor pa naročite 2 izdelka ju dobite za 43 €. Izdelek lahko naročite prek te spletne strani, dostavljajo ga tudi v Slovenijo.

Ocena učinkovitosti: 8,5/10

Čaj Slimall je čaj, ki ga za doseganje vitke postave uživajo tudi holywoodske zvezde. Z njegovo pomočjo boste topili kilograme na zdrav način. Čaj Slimall dokazano zmanjšuje občutek lakote in vnos kalorij.

En izdelek vsebuje 100 filter vrečk čaja in zadostuje za 43 dni zdravega hujšanja brez odrekanja. Priporočljivo ga je uživati 2- do 3-krat na dan.

Sestavine, ki jih vsebuje čaj: SlimAll vsebuje 100 % naravne in ekološko pridelane sestavine, kar dokazuje prejet certifikat DE-EKO-039.

Kako deluje: s pitjem tega čaja zmanjšamo apetit, pospešimo izgorevanje maščob v telesu, preprečimo absorpcijo zaužitih maščob in izboljšamo delovanje metabolizma. Hujšanje s čajem Slimall je naravno in zdravo.

Učinkovitost: ob dnevnem pitju treh skodelic čaja Slimall dokazano porabimo 12 % več maščobe, poraba kalorij pa se poveča za 3,4 %. Uživanje čaja Slimall za 250 % izboljša delovanje metabolizma – ne glede na našo starost. Z uživanjem čaja Slimall zmanjšamo količino absorbiranih maščob in holesterola za več kot 50 %. Posebej učinkovit je pri zmanjševanju trebušnih maščob.

Stranski učinki: čaj Slimall nima stranskih učinkov. V primerjavi z drugimi testiranimi izdelki, ki imajo stranske učinke, ta izdelek še dodatno varuje zdravje, saj preprečuje visok krvni tlak, zmanjšuje stres in sprošča.

Možnost nakupa in cena: en paket čaja Slimall, ki ga naročimo preko uradne slovenske spletne strani (klik), stane 39,99 evra, lahko pa ga naročite tudi preko slovenske telefonske številke 031 401 302.

Ocena učinkovitosti: 3,5/10

Phen375 so tablete, za katere proizvajalec trdi, da pomagajo pri spodbujanju metabolizma, zmanjševanju lakote in povišanju telesne sposobnosti za kurjenje kalorij. Na spletni strani proizvajalca niso navedeni stranski učinki tablet, med izkušnjami uporabnikov pa lahko preberemo kar nekaj negativnih kritik na ta račun.

V eni škatlici se nahaja 30 tablet. Na dan spijemo eno tableto z nekaj vode, najbolje pri zajtrku, saj imamo lahko zvečer težave z nespečnostjo.

Sestavine, ki jih vsebujejo tablete: kofein (trimetilksantin), kapsaicin, Eurycoma Longifolia, L-karnitin, simpatomimetični amin.

Kako delujejo: tablete naj bi pomagale zatirati lakoto, pospešiti metabolizem in povišati telesno temperaturo, kar pripomore k pospešenemu kurjenju kalorij.

Učinkovitost: na spletni strani proizvajalca ni navedeno, v kolikšnem času naj bi se pojavili prvi rezultati jemanja tablet. Prav tako ne navajajo, ali je izdelek klinično testiran.

Stranski učinki: na uradni spletni strani ni navedenih nobenih stranskih učinkov izdelka Phen375, vendar na drugih spletnih straneh uporabniki izdelka poročajo o vrtoglavici in nespečnosti. Priporočajo, da izdelek jemljete vsaj 4 do 5 ur pred spanjem, sicer boste težko zaspali. Izdelku Phen375 bi se morali izogibati ljudje s srčno-žilnimi boleznimi, zamaščenimi jetri, povišanim pritiskom in pretiranim delovanjem ščitnice. Izdelek ni primeren niti za nosečnice in doječe matere.

Možnost nakupa in cena: na uradni spletni strani prodajalca na TEM NASLOVU je navedeno, da ena škatlica tablet stane 65,95 dolarja (približno 59 evrov). Izdelek dostavljajo v Slovenijo.

Ocena učinkovitosti: 8,5/10

Krema BellyStop je specializirana krema za lokalno topljenje nadležnih in trdovratnih trebušnih maščob.

Ena tuba vsebuje 100 ml kreme. Prvih 15 dni uporabe kreme (oziroma dokler ne opazimo zmanjšanja maščobe) jo dvakrat dnevno nanašamo na predel trebuha. V nadaljevanju jo nanašamo enkrat dnevno, vselej na toplo in čisto kožo. Kremo vmasiramo na območje trebuha, da se vpije v kožo.

Sestavine, ki jih vsebuje krema: rastlina Chlorella vulgaris, alga Coleus forskohlii in kofein. Sestavine v kremi so kakovostne, krema pa je izdelana v EU v skladu z najvišjimi kozmetičnimi standardi.

Kako deluje: krema Bellystop ima učinek zategovanja kože. Poleg tega pospešuje odstranjevanje odpadnih snovi iz telesa in izgubo trebušnih maščob.

Učinkovitost: prvi občutni rezultati se bodo pokazali po približno mesecu in pol uporabe. Dlje, kot boste uporabljali kremo, več trebušne maščobe boste izgubili, končni rezultat pa bo resnično dramatičen.

Stranski učinki: krema Bellystop nima nikakršnih stranskih učinkov. Njena uporaba je povsem varna.

Možnost nakupa in cena: kremo v Sloveniji naročimo prek slovenske spletne strani BellyStop.com/si ali slovenske telefonske številke 031 401 302. Ena tuba kreme stane 24,40 evra, njihov najbolj popularen paket 2 krem pa stane 48,80 €, zraven pa prejmete še 1 kremo popolnoma brezplačno in brezplačno poštnino.

Ocena učinkovitosti: 6/10

CitriTherm je prehransko dopolnilo, ki naj bi s pomočjo patentiranega in klinično testiranega izvlečka mediteranskih citrusov pripomoglo k izgorevanju maščob okrog trebuha, bokov in pasu. Proizvajalec trdi, da nima stranskih učinkov.

V eni škatlici se nahaja 60 kapsul. Na dan zaužijemo dvakrat po eno kapsulo (eno pri zajtrku, drugo pri kosilu) z nekaj požirki vode.

Sestavine, ki jih vsebujejo kapsule: Sinetrol® XPur (izvlečki rdeče pomaranče, sladke pomaranče, grenivke, gvarane in maltodekstrin), HPMC (lupina kapsul), izvleček zelenega čaja (40 % katehinov, 60 % polifenolov, 8 % kofeina), mikrokristalinična celuloza (sredstvo za povečanje prostornine), cinkov oksid (mineral), magnezijev stearat (sredstvo proti strjevanju rastlinskega izvora), kromov klorid heksahidrat (učinkovina kemijskega izvora).

Kako delujejo: kapsule naj bi spodbujale metabolizem, da začne proste maščobne kisline uporabljati za energijo ter s tem pospeši proces hujšanja.

Učinkovitost: proizvajalec na spletni strani navaja, da patentirana sestavina Sinterol v kapsulah znanstveno dokazano pomaga pri hujšanju. Po treh mesecih jemanja Sinterola naj bi ljudje izgubili v povprečju 5,6 kg in 22 % več telesne maščobe v primerjavi s kontrolno skupino. Na žalost ni navedeno, koliko ljudi je sodelovalo v testiranju Sinterola.

Stranski učinki: proizvajalec trdi, da izdelek nima stranskih učinkov. Če bi presegli dnevno dozo, bi presegli dnevno priporočeno količino kofeina. Jemanje kapsul odsvetujejo nosečnicam in doječim ženskam.

Možnost nakupa in cena: na spletni strani proizvajalca je navedeno, da izdelek redno dostavljajo v Slovenijo. Ena škatlica kapsul stane 39,99 funta (približno 45 evrov). Izdelek je moč naročiti prek spletne strani proizvajalca na TEM NASLOVU.

Ocena učinkovitosti: 4,5/10

Koutea je čaj za hujšanje, ki naj bi zmanjševal apetit in pospeševal delovanje metabolizma ter posledično kurjenje kalorij.

V eni škatlici čaja je 60 čajnih vrečk. Ena vrečka vsebuje 2 grama čaja in zadostuje za pripravo ene skodelice čaja. Dnevno je treba spiti dve skodelici čaja Koutea.

Sestavine, ki jih vsebuje čaj: gre za mešanico štirih različnih čajev: zelenega čaja, rdečega čaja (oolong čaj), belega čaja in pu-erh čaja (vrsta zelenega čaja).

Kako deluje: mešanica čajev naj bi pospešila delovanje metabolizma, spodbujala kurjenje maščob in hujšanje, pomagala nadzorovati težo, spodbudila pretok krvi po telesu in pomagala zniževati visok nivo holesterola v krvi.

Učinkovitost: proizvajalec zatrjuje, da naj bi s čajem izgubljali težo vsak teden, mesečno pa naj bi izgubili od 2 do 9 kilogramov. Na strani ne navajajo, ali je izdelek klinično testiran.

Stranski učinki: na uradni spletni strani ni navedenih stranskih učinkov, vendar navajajo, da je izdelek lahko problematičen za osebe, ki so alergične na katero od sestavin čaja ali so občutljive na kofein.

Možnost nakupa in cena: ena škatla čaja stane 31,34 evra. Izdelek je možno naročiti v Slovenijo preko te spletne strani.

Ocena učinkovitosti: 6,5/10

Obliži za hujšanje Bright look so lepilni obliži iz naravnih sestavin, ki pomagajo zmanjšati maščobo okrog trebuha. Nimajo stranskih učinkov.

V enem paketu je pet obližev. Obliž nalepimo okrog trebuha na čisto in suho kožo. Nosimo ga 4 do 6 ur, nikoli nad 8 ur. Proizvajalec ne priporoča vsakdanje uporabe obližev.

Sestavine, ki jih vsebujejo obliži: na spletni strani distributerja niso navedene točne sestavine obližev, vendar je izpostavljeno, da gre za izdelek, ki bazira na naravnih sestavinah.

Kako deluje: posamezen obliž enostavno nalepimo na območje trebuha in naravni izvlečki v njem bodo spodbudili izgorevanje maščob na področju trebuha. Proizvajalec navaja, da lahko s pomočjo obližev Bright look dosežemo trden in raven trebuh.

Učinkovitost: Učinke bi moral uporabnik videti že po prvi škatlici, torej po 5 obližih.

Stranski učinki: izdelek nima stranskih učinkov.

Možnost nakupa in cena: v Sloveniji ga lahko naročite prek spletne strani http://www.bright-look.com, kjer je cena precej visoka, kar 69,96 €, vendar smo opazili, da jih po nakupu SlimAll čaja ali BellyStop kreme trgovci ponujajo po precej nižji promocijski ceni.

Ocena učinkovitosti: 2,5/10

Adiphene so kapsule za pospeševanje delovanja metabolizma in kurjenje maščob, ki naj bi bazirale na popolnoma naravnih sestavinah in bile brez stranskih učinkov.

Ena škatlica vsebuje 60 kapsul, na dan pa je treba zaužiti dve kapsuli z nekaj požirki vode.

Sestavine, ki jih vsebujejo kapsule: vitramin B6, L-karnitin, ingverjeva korenina, hitozan, glukomanan, izvleček cimeta, izvleček kajenskega popra, izvleček gvarane, izvleček kakava, izvleček azijskega ginsenga, izvleček grenke pomaranče, kromov pikolinat.

Kako deluje: hitozan v kapsulah se poveže z zaužitimi maščobami v želodcu, zato se maščobe izločijo iz telesa. Ostale sestavine stimulirajo delovanje metabolizma, imajo termogeničen učinek in pospešujejo izgubo maščob v telesu.

Učinkovitost: na spletni strani proizvajalca ni navedeno, v kolikšnem času naj bi se pojavili rezultati uživanja kapsul. Prav tako ni navedeno, če je izdelek klinično testiran.

Stranski učinki: proizvajalec trdi, da izdelek nima stranskih učinkov, saj je osnovan na naravnih sestavinah. Kar pa ni povsem res, saj je splošno znano, da lahko nekatere sestavine v izdelku, kot je izvleček grenke pomaranče, povišajo nivo adrenalina v telesu, kar lahko vodi v številne zaplete, kot so: pospešen srčni utrip, povišan krvni pritisk, slabost, bruhanje, glavobol, diareja, napenjanje, anksioznost, živčnost … Hitozan v izdelku lahko sproži alergijsko reakcijo pri ljudeh, ki imajo alergijo na lupinarje.

Možnost nakupa in cena: ena škatlica izdelka stane 65,95 dolarja (približno 59 evrov). Izdelek lahko naročite prek te spletne strani, dostavljajo ga tudi v Slovenijo.

Ocena učinkovitosti: 7/10

Zotrim je napitek, za katerega proizvajalec trdi, da je izdelan iz povsem naravnih sestavin. Prav tako naj ne bi imel stranskih učinkov, njegovo učinkovitost pa naj bi potrjevale klinične študije. Zotrim deluje tako, da zmanjšuje apetit in podaljšuje občutek sitosti, hkrati pa obljublja kurjenje kalorij brez napora.

V eni škatlici je 225 gramov praška. Priporočljivo je zaužiti eno dozo z nekaj požirki vode 15 minut pred obrokom.

Sestavine, ki jih vsebujejo tablete: izvleček listov yerba mate, izvleček semen gvarane, izvleček listov damiane, kofein, vitamin B3, vitamin B6.

Kako deluje: Zotrim nam pomaga nadzorovati naše prehranjevalne navade in zmanjšati vnos hrane. Tako ne bomo imeli več potrebe, da bi med obroki jedli prigrizke. Rastlinski izvlečki v Zotrimu povišajo nivo energije, kar pomaga pri kurjenju kalorij.

Učinkovitost: klinične študije dokazujejo, da so uporabniki, ki so jemali Zotrim, izgubili desetkrat več teže kot tisti, ki so jemali placebo.

Stranski učinki: četudi proizvajalec na uradni strani trdi, da izdelek nima stranskih učinkov, lahko na drugih spletnih straneh zasledimo, da se pri njegovem jemanju lahko pojavi slabost.

Možnost nakupa in cena: ena škatlica tablet stane 28,40 evra. Naročite jo lahko preko uradne spletne strani. Dostava je možna tudi v Slovenijo.

Zaključna misel

Med vsemi naštetimi preparati za hujšanje, obstajajo trije očitni zmagovalci, saj smo v izboru upoštevali potencialni rezultat (učinkovitost), stranske učinke, varnost uporabe in končno ceno.

Hujšanje: SlimAll čaj, Zotrim

Topljenje trebušnih maščob: BellyStop

Ker smo za Zotrim napitek na neodvisnih straneh zasledili, da določenim uporabnikom povzroča slabost, gredo naši glasovi produktoma SlimAll in BellyStop!

Ta dva načina lahko pomagata pri učinkovitem hujšanju in odpravljanju trebušnih maščob.

Potrebno pa je poudariti, da je potrebno vse izdelke koristiti po navodilih in da se vsako telo drugače odzove, zato je potrebno spremljati rezultate in biti potrpežljiv, morate se zavedati, da rezultati ne pridejo čez noč, ker bi to vašemu telesu škodovalo.

Vsekakor pa lahko priporočamo, da najprej preizkusite izdelke, ki nimajo stranskih učinkov, saj gre navsezadnje za vaše telo in vaše zdravje. Zato smo se odločili, da priporočamo uporabo čaja SlimAll in Bellystop.

Naročnik oglasa: E-mesto d.o.o.