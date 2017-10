VIDEO: Rejcu, ki je zanemarjal konje, grozi kazenska ovadba zaradi mučenja živali

Enemu izmed največjih rejcev konj pri nas Jožetu Klemenčiču grozi kazenska ovadba zaradi mučenja živali. V konjeniškem klubu Vitacel v Brežicah je v dobrih časih imel tudi več kot 400 konj. Ko je podjetje zapadlo v finančne težave, za te konje niso več ustrezno skrbeli.

V zapuščenih ogradah je ostalo nekaj konj, nekaj jih je tudi že poginilo. Razmere so nedopustne. Konji so brez vode, hrane ter brez veterinarske in kovaške oskrbe. Inšpekcija je konje lastniku odvzela in jih prodala novemu kupcu, Društvu za zaščito konj iz Polzele, ki bo konjem pomagalo do boljšega življenja.