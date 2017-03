REKONSTRUKCIJA: Štirikratni umor v Tekačevem še vedno brez epiloga. Kdo je zakrivil enega najhujših zločinov v samostojni Sloveniji?

Jutri bo minilo natanko 20 let od štirikratnega umora v Tekačevem, ki je takrat pretresel vso Slovenijo. Na domačiji pri Rogaški Slatini so bili umorjeni mož in žena Štefan in Frančiška Poharc ter njuni podnajemnici, mama in hči, Helena in Viktorija Krošlin. Strahotni zločin še do danes ni razrešen.