Postojnska bolnišnica mora izplačati rekordno odškodnino zaradi zapleta pri porodu

Novorojenček je zaradi zapleta pri porodu utrpel hudo dihalno stisko možganske poškdobe, katerih posledica je cerebralna paraliza. (Foto: Reuters)

Koprsko višje sodišče je po devetih letih pravnomočno presodilo, da mora postojnska bolnišnica družini iz Nove Gorice izplačati okoli 900 tisoč evrov odškodnine, je objavil časnik Delo.

"Žal nam je za zaplet pri porodu in stisko družine. Naše strokovno delo vodi prizadevanje, da se rodi zdrav otrok in da ostane zdrava tudi mama, a včasih je narava močnejša. Zdravstveni zapleti se žal dogajajo tudi ob rojstvu otroka in so za vse nas najbolj pretresljivi," je v odzivu na sodbo zapisal direktor bolnišnice Aleksander Merlo in dodal, da zdravstveni delavci tragične zgodbe otrok in njihovih družin za vedno nosijo s seboj.

Koprsko višje sodišče je namreč po devetih letih pravnomočno razsodilo, da bo morala Bolnišnica Postojna družini iz Nove Gorice v 15 dneh izplačati odškodnino v vrednosti okoli 900.000 evrov. Gre za najvišjo odškodnino za zaplet pri porodu doslej v Sloveniji. "Če je ne bodo izplačali, bomo šli v izvršbo," je za Delo napovedala odvetnica Lucija Šikovec Ušaj.

Mati otroka, ki je danes star 12 let, je, kot navaja odvetnica, povedala, da bi raje kot odškodnino imela zdravega in srečnega otroka.

Porodničar ni upošteval napotnice za carski rez

Porodničar pri porodu leta 2005 ni upošteval napotnice za carski rez, ki jo je imela porodnica, temveč je vztrajal pri vaginalnem porodu. Ta je namreč že v prvo rodila s carskim rezom. Ko so otroka skušali izvleči z vakuumom, je materi počila maternica in šele nato so opravili carski rez. Otrok je pri porodu utrpel hudo pomanjkanje kisika in s tem trajne možganske poškodbe. Ima cerebralno paralizo in hudo epilepsijo, priklenjen je na invalidski voziček.

Koprsko sodišče je porodnišnici v Postojni že marca 2015 naložilo plačilo 845.000 evrov odškodnine, a je višje sodišče januarja lani to sodbo razveljavilo zaradi napake v postopku. Nato je aprila lani koprsko sodišče prizadeti družini prisodilo 800.000 evrov odškodnine. Ugovor o zastaranju primera, mimogrede, na prvi stopnji so se v postopku zamenjali kar štirje sodniki, ena sodnica je bila zaradi slabega dela razrešena s funkcije, je sodišče zavrnilo.

Krivdni sistem odškodnin je krivičen in ponižujoč, saj jemlje dostojanstvo bolnikom in svojcem, ki morajo na sodiščih in v medijih dokazovati, da so upravičeni do denarnega nadomestila, je v odzivu na sodbo zapisal direktor postojnske bolnišnice Aleksander Merlo.

Krivičen krivdni sistem odškodnin

"Nadomestila zaradi hudih zdravstvenih zapletov je v zdravstvenem sistemu potrebno nemudoma zagotoviti skozi nekrivdni sistem odškodnin, ki ga v Sloveniji že predolgo čakamo. Ker nekrivdnega sistema odškodnin ni, se morajo posledično bolniki in svojci – da bi lahko prejeli denarno nadomestilo, ki jim pripada – podajati na dolgo in negotovo sodno pot, na kateri se trudijo s pomočjo odvetniških ekip zdravniku in bolnišnici dokazati krivdo za zdravstveni zaplet; iskati krivdo tudi tam, kjer krivca ni, saj v nasprotnem primeru do denarnega nadomestila ne bodo upravičeni," je še zapisal Merlo.

Po njegovem mnenju je krivdni sistem odškodnin krivičen in ponižujoč, saj jemlje dostojanstvo bolnikom in svojcem, ki morajo na sodiščih in v medijih dokazovati, da so upravičeni do denarnega nadomestila.

Naravnega poroda se ta družba vedno bolj boji

"Tak sistem je krivičen tudi do zaposlenih v zdravstvu. Z vsakim bolečim sodnim postopkom in z njim povezano javno izpostavljenostjo se bolj bojimo opravljati svoje delo in se posledično zatekamo v obrambno medicino. Sodobno medicinsko znanje daje pomembno prednost naravnemu porodu pred carskim rezom, a naravnega poroda se ta družba – in z njo porodnice in ginekologi – žal vedno bolj boji," je še zapisal direktor bolnišnice.