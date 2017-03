Reševalcema, vpletenima v nesrečo, v kateri sta umrla 29-letnik in 24-letnica, nudijo strokovno pomoč

29-letni motorist in njegova 24-letna sopotnica sta umrla na kraju nesreče. (Foto: POP TV)

Znanih je več podrobnosti o nesreči, ki je včeraj popoldne pretresla Ljubljano, ko sta na Zaloški cesti trčila reševalno vozilo in motor.

"Po do sedaj zbranih obvestilih in opravljenim ogledom kraja nesreče je ugotovljeno, da je 34-letni voznik reševalnega vozila po skrajnem levem prometnem pasu pri zeleni luči na semaforju zapeljal v križišče in zavil levo, pri tem pa ni pustil mimo vozila, ki je takrat pripeljalo iz nasprotne smeri, in je čez križišče vozilo naravnost," je povedala predstavnica Policijske uprave Ljubljana Maja Ciperle Adlešič.

Voznik rešilca je tako zaprl pot 29-letnemu vozniku motornega kolesa, ki je takrat s 24-letno potnico pripeljal naravnost proti Fužinam, so še sporočili z ljubljanske policije. Po trčenju sta motorist in sopotnica – oba sta sicer nosila varnostni čeladi – padla na vozišče in tam obležala. "Oba sta v nesreči utrpela tako hude poškodbe, da sta umrla na kraju nesreče. V nesreči se je lažje poškodoval še 25-letni potnik v reševalnem vozilu, ki pa v času nesreče ni bilo na nujni vožnji," je še sporočila Ciperle Adlešičeva.

Še vedno ni jasno, s kakšno hitrostjo sta trčili vozili. (Foto: POP TV)

S kakšno hitrostjo sta trčili vozili, policija še preiskuje. Zaradi prometne nesreče je bila Zaloška cesta v obeh smereh zaprta za ves promet dobre tri ure.

"Motoristi se morajo zavedati, da je silhueta motornega kolesa izredno ozka"

Kot je za oddajo 24UR ZVEČER povedal Andrej Fink, vodja Reševalne postaje Ljubljana, sta voznik reševalnega vozila in njegov potnik v hudi stiski, zato jima nudijo strokovno pomoč. "Vsaka nesreča s smrtnim izidom se nas dotakne. Vsi smo globoko prizadeti zaradi tega dogodka, še posebej sta v stiski oba mlada sodelavca, ki sta bila udeležena v nesreči," je dejal Fink. Obema so zagotovili strokovno pomoč, najprej s strani posebej usposobljenih zaupnikov, v stiku pa sta tudi s kliničnim psihologom.

Brane Legan, inšturktor varne vožnje na Vranskem, pa je opozoril, da je tveganje na cesti pri motoristih še posebej veliko. "Motoristi se morajo zavedati, da je silhueta motornega kolesa izredno ozka. Le z ustrezno hitrostjo dajo ostalim udeležencem v prometu možnost, da jih pravočasno vidijo, opazijo in upoštevajo."