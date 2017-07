Težave reševalnega vozila v središču Maribora pri dostopu do obolele osebe

Kako ukrepati, če se oseba zgrudi v mestnem središču, a reševalno vozilo ne more do nje? To se je pripetilo v središču Maribora, kjer je starejša gospa nenadoma izgubila zavest. Reševalno vozilo je hitro prispelo na kraj nezgode, a do gospe ni moglo. Obtičalo je pred pogrezljivim valjem, saj se je vstopna kartica reševalcem očitno razmagnetila.