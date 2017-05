Rezultat akcije merjenja hitrosti: 5.639 prehitrih voznikov, od tega 3.710 v naseljih

(Foto: POP TV)

Policisti so od 17. do 30. aprila poostreno nadzirali cestni promet, pri tem pa daleč največ poudarka dali na prekoračitev omejitev hitrosti. Znotraj tega obdobja je slovenska policija sodelovala tudi v evropsko usklajeni akciji Speed, svoje aktivnosti pa so najbolj intenzivirali 19. aprila, ko je potekal tako imenovan maraton nadzora hitrosti.

Rezultat je zgovoren, Slovenci še vedno prehitro prekoračimo hitrost. V omenjenem času so namreč na radarje ujeli 5.639 prehitrih voznikov. Največ prekoračitev so ugotovili v naseljih, in sicer 3.710. Na avtocestah in hitrih cestah je bilo ugotovljenih 1.531 kršitev, od tega 669 na stacionarnih radarjih in na sistemu za sekcijsko merjenje. Na cestah izven nasleja so zasačili 398 voznikov, ki so vozili prehitro.