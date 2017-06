Ribiči bodo po požaru v Kemisu spisali odškodninske zahtevke

(Foto: Miro Majcen)

Tri ribiške družine, ki pokrivajo prizadeto porečje Ljubljanice, naj bi danes predvidoma oblikovale odškodninske zahtevke zaradi škode, ki je nastala na potoku Tojnica in reki Ljubljanici po požaru v vrhniškem podjetju Kemis. Ribiči ob tem opozarjajo, da se pristojni premalo zavedajo dolgoročne škode, ki so jo kemikalije povzročile rečnemu življu.

V noči s 15. na 16. maj je v vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis izbruhnil požar. Gasilna voda, pomešana z različnimi kemikalijami, je iz objekta odtekala v bližnji potok Tojnica. Oljno goščo, ki se je nabirala na gladini Tojnice, so sicer uspeli večinoma zadržati s pivniki in v nekaj dneh odstraniti, ne pa tudi v vodi topnih kemikalij, je opozoril predsednik Ribiške družine Vrhnika Vladimir Mikec.

Onesnaženje je povzročilo pomor življa v teh vodah. Zato bodo ribiške družine Vrhnika, Barje in Vevče danes pripravile odškodninski zahtevek za pomorjene ribe. Kot je pojasnil Mikec, si bodo pomagali s podatki iz vzorčenja Zavoda za ribištvo Slovenije, ki je ravno teden dni pred požarom v Kemisu na terenu opravil oceno naseljenosti v teh vodah.

Za ribe, ki so ostale, predvsem nižje v Ljubljanici, pa ni jasno, kakšne učinke so imele kemikalije, ki jih je odneslo nizvodno, nanje. Po besedah Mikca tega tudi nihče ne spremlja, so pa ribiške družine, ki pokrivajo to območje, svoje člane obvestile, naj rib, ulovljenih v Ljubljanici, raje ne jedo. Prav tako bi po mnenju Mikca morali ljudi posvariti pred kopanjem v Ljubljanici, dokler se ne ve, kaj je v vodi oz. na dnu.

Mikec je namreč prepričan, da so kemikalije iz Kemisa, ki so se usedle na dno reke Ljubljanice, pomorile ves živelj na rečnem dnu, tako kot se je zgodilo v Tojnici. Mikec je opozoril, da bo potok, ki teče mimo Kemisa, potreboval več let, da se bo regeneriral in bodo na tistem delu, ki ga je prizadelo onesnaženje, lahko spet opazovali živa bitja.

"Na dolgi rok bi morali ugotavljati učinke, ki so jih v Tojnico izlite kemikalije imele na živali. Onesnaženje je bilo v dneh po požaru vidno tudi na Ljubljanici, vse do pritoka Borovniščice. Voda se je penila, bila je umazana. A nihče se ne zgane," je opozoril predsednik ribiške družine.

Kot je pojasnil, so od požara dalje pisali različnim pristojnim službam, od ribiške zveze do agencije za okolje in ministrstva za okolje, a odziva ni. Zavod za ribištvo bi sicer lahko opravil ponovna vzorčenja, a brez naloga okoljskega ministrstva tega ne morejo storiti.

Že večkrat je opozoril tudi, da še vedno nimajo nobene informacije o tem, konkretno zaradi katerega razloga so pomrle ribe v Tojnici. Nekaj rib so dan po požaru odnesli kriminalisti, a informacij od njih nimajo, je dejal.

Glavni koordinator ukrepov ob požaru Srečko Šestan je za STA pojasnil, da naj bi policija odvzete ribe poslala na analizo Nacionalnemu laboratoriju za zdravje, okolje in hrano. V laboratoriju so sicer pojasnili, da se s policijo glede tega še usklajujejo. V kolikor bodo analize dejansko opravili, bodo v njihovem laboratoriju skušali ugotoviti, katere kemikalije so bile v ribah, medtem ko bodo vzrok pogina ocenili strokovnjaki zavoda za ribištvo.

Preiskava požara pa še zdaleč ni zaključena. Kot so pojasnili na Policijski upravi Ljubljana, namreč še vedno pridobivajo različno dokumentacijo iz nadzorov drugih služb.