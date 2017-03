Stvaritev ekipe petošolcev: robotska raca zbira rdeče polže, jih shrani in odpelje v zbiralnik

Fotogalerija (6)











"Iz kupa kock smo sestavili robota, ki smo ga nato programirali. Ti programi so zdaj že shranjeni. Še pred tem smo se zbrali skupaj, vsak je dal eno svojo idejo, potem pa smo izbrali najboljšo. Zdaj se zelo veselim potovanja v ZDA, saj upam, da se bomo zabavali in odkrivali nove stvari," je o poti v ZDA povedal desetletni Anže Strušnik.

Anže je namreč del ekipe petošolcev iz Radelj ob Dravi, ki je kot najmlajša ekipa v regiji Adria dobila priložnost, da se aprila udeleži svetovnega festivala First Lego League v ZDA v robotiki. Tam se bodo, kot nam je pojasnil njihov mentor Boštjan Ledinek, sicer učitelj matematike in računalništva, srečali s 108 ekipami z vsega sveta.

Tekmovanje poteka v okviru programa First Lego League (FLL), kjer je v sezoni 2016/2017 v regiji Adria svoja odkritja na temo "Živalski zavezniki" predstavilo 85 ekip iz Slovenije, Srbije in Hrvaške, v svetu pa 30 tisoč ekip iz 86 držav. Ekipo GoLegoGo sestavlja skupina mladih entuziastov, ki so se uvrstili med 26 najboljših ekip v regiji. Najmlajšo ekipo v finalu so sestavljali Žan Jamboršič, Denis Krajnc, Dejan Krajnc, Jan Krajnc, Maruša Helbl, Adam Petrič, Anže Strušnik, Hana Eva Habjan, Nika Sušek, Nuša Auberšek in Anže Križanič in robot Winny.

"Lego fundacija s sedežem na Danskem je med vsemi partnerji na svetu izbrala Zavod Super Glavce, da se odločimo, kateremu izmed naših donirancev bomo s pomočjo Lego fundacije omogočili pot in sodelovanje na svetovnem prvenstvu v ZDA. Izbrali smo mlado ekipo GoLegoGo," pojasnjuje Natalija Premužič iz Zavoda Super Glavce. Gre za neprofitno nevladno organizacijo, ki je izvaja omenjeni program in tekmovanja, ustanovili pa so jo z namenom, da slovenskim otrokom in mentorjem omogočijo sodelovanje v raziskovalno-izobraževalnih programih FLL.

Ekipa je zelo zavzeta, motivirana, delajo s srcem, delijo svoja znanja, so pravi ustvarjalci naše prihodnosti, dodaja Premužičeva. "Največja zasluga gre zagotovo vodji, mentorju in učitelju Boštjanu Ledineku, ki sledi smernicam, etiki in filozofiji dela FLL, je pravi navduševalec mladih, saj ima na svojih krožkih že več kot 50 otrok, pomagajo pa mu tudi njegove kolegice in kolegi," pojasnjuje Premužičeva. Poleg njih odhaja v ZDA tudi ekipa EkoRobotki iz OŠ Šentvid, ki je v finalu prejela eno od glavnih nagrad.

Desetletniki upajo, da se bodo v ZDA zabavali in kaj novega naučili. (Foto: Boštjan Ledinek )

Raca in lažni kamen

Ekipa GoLegoGo si je v projektnem delu postavila rešitev težav, ki jih na vrtovih povzroča polž lazar. "Našli so dve rešitvi, in sicer lažni kamen in robotsko raco, posebno roko, ki zbira invazivne rdeče polže, jih shrani v posodo in odpelje v zbiralnik," pravi Ledinek.

V robotskem delu so iz več kot tri tisoč kock sestavili robota in modele, nato pa so se soočili z izzivi, in sicer, kako robota pripraviti do tega, da bo opravljal naloge, tako imenovane misije, pojasni Ledinek.

Svinjski švic, shark, fojter in kakcevanje

Misije imajo imena, mladi Korošci pa so jih poimenovali še po svoje, denimo svinjski švic, shark, dozir, fojter, kakcevanje. Navdušen nad zagnanostjo svojih varovancev Ledinek pripoveduje, da se prav vsak šolski dan dobijo ob sedmih zjutraj, nato pa tudi po pouku vsako popoldne,. "Če imam kdaj druge obveznosti, so zelo razočarani," pojasni. Za predstavitev na svetovnem prvenstvu v St. Louisu namreč ni pomemben le končni izdelek, temveč predvsem pot, kako so prišli do rešitev in kaj vse so se naučili.

"V ZDA bo vsak od nas imel svojo vlogo. Jaz bom opisal lažni kamen in povedal, kako so ti polži iz Španije prišli v Slovenijo," pojasni Anže, ki je že od malega velik navdušenec lego kock.

"Otroci bodo ocenjevalcem v ZDA v angleščini predstavili svoje delo, projekt, ekipo, povedali bodo, da so robota sestavili sami, da ga razumejo in da sem jih kot mentor samo usmerjal," pojasni mentor. Sestavni del programa First Lego League nista le robotika in projekt, temveč so pomembne tudi vrednote.

Robotska raca zbira invazivne polže, jih shrani v posodo in dopelje v zbiralnik. (Foto: Boštjan Ledinek )

Ekipni duh, iskanje rešitev, skupno učenje, duh prijateljskega tekmovanja, deljenje izkušenj in zabava

Te najdemo tudi na spletni strani njihove šole in slovenski uradni strani programa. Med njimi so ekipni duh; delajo zato, da najdejo rešitve, pri čemer jih usmerjajo vodja ekipe in mentorji (teh je več, poudari Ledinek); zavedajo se, da mentorji nimajo odgovorov na vsa vprašanja, zato jih odkrivajo in se učijo skupaj; častijo duh prijateljskega tekmovanja; kar odkrijejo, je pomembnejše od zmage; izkušnje delijo z drugimi; v vsem, kar počnejo, izražajo prijazno strokovnost in koopertivnost; in najpomembneje – zabavajo se.

Osnova multidisciplinarnega programa sta robotika in raziskovanje, posebnost pa vrednote, dodaja Premužičeva. "Pravzaprav je zdaj to že svetovno gibanje, katerega začetki segajo v leto 1998, ko je fundacija First v sodelovanju z Lego Education zasnovala omenjeni program. Program se širi na vse kontinente, v njem želijo sodelovati številne države, zaenkrat nas je 86," pravi Premužičeva.

Z donacijo Lego Funadcije je ekipa pokrila večino stroškov potovanja, a mladina razmišlja naprej. Zdaj namreč zbirajo sredstva za nakup opreme LEGO® MINDSTORMS® EV3 pametnih kock in zmogljivejših računalnikov, če se bo nabralo dovolj sredstev, pa nameravajo urediti posebno učilnico, ki bi bila namenjena robotiki.

A da ne boste mislili, da mladi entuziasti mislijo le nase. Upoštevajo vrednote, ki jim sledijo, in svoje predmete delijo. Tako so sosednjim šolam že podarili dva stara NXT robota, dva še nameravajo, saj želimo sodelovanje v FLL programu omogočiti čim več otrokom.