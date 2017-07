Rojaki po svetu čutijo veliko ljubezen do domovine: 'Slovencev nas ni dva milijona, ampak dva milijona in pol'

Gorazd Žmavc (Foto: Miro Majcen)

Slovencev nas ni le dva milijona, ampak dva milijona in pol, Slovenci v zamejstvu in po svetu pa so ambasadorji slovenstva v tujini in most med državo, kjer živijo in delajo, ter domovino Slovenijo, so naša dodana vrednost, je na današnjem srečanju Slovencev iz zamejstva in sveta Dobrodošli doma poudaril minister Gorazd Žmavc.

Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu je na dvorcu Rakičan uvodoma dejal, da je povsod po svetu, kjer je bil, srečal izredno dobro organizirane skupnosti Prekmurcev, generacije, ki so šle v svet in tam z delom uspele.

"Naša želja je, da dajemo še večji pomen povezovanju Slovencev z matično domovino in tudi tretja in četrta generacija, ki čutita pripadnost domovini, lahko dasta svoj prispevek Sloveniji, tudi kot strokovnjaki, znanstveniki," je med drugim povedal Žmavc.

Soboški župan Aleksander Jevšek pa je poudaril, da je pomembno tudi vnukom in pravnukom naših ljudi, ki so se nekoč morali odseliti, pokazati, kako lepo deželo imamo in kaj lahko tu doživijo. Dodal je še, da ga ob obiskih v pobratenih mestih in srečevanjih s Slovenci, od Nemčije do ameriškega Bethlehema, opozarjajo, kako naj sami cenimo domovino, obiskovalcem pa je zaželel, da bi bili povezani tudi v prihodnje.

Na prireditvi je nastopili 17 folklornih in glasbenih skupin, pred tem pa so pripravili tudi srečanje gospodarstvenikov in predstavitev naložbenih priložnost v Pomurju, direktor Pomurske gospodarske zbornice Robert Grah je ob tem dejal, da pokrajina ponuja marsikaj, s srečanjem pa so želeli, da informacije o tem pridejo v svet. Opozoril je, da se Pomurje razvija in ima potenciale, ljudi, ki zanjo delati, in podjetja, ki si želijo evropskega in svetovnega trga.

Minister Žmavc, ki se je tudi udeležil srečanja, je poudaril, da se mora Slovenija odpreti v širši prostor, od Avstralije in Kanade do Argentine in drugih držav, kjer je veliko Slovencev, ter se z njimi povezati.

Med udeleženci srečanja je bila tudi Marija Mauko, ki je odšla v Stuttgart pri enem letu, z vrstniki pa pleše pri tamkajšnji slovenski folklorni skupni. O Sloveniji pravi, da se tu preprosto počuti doma, ker ve, da so tu doma starši, korenine, slovenski potni list in sorodniki.

Anton Malenšek s Turjaka, ki je več kot 50 let živel v ZDA, pred tremi leti pa se je vrnil, pa je na vprašanje zakaj, odgovoril: "Zaradi ljubezni do domovine, čeprav v Ameriki ni bilo slabo, slovenske besede, muzike, običajev, tudi hrane, a najbolj zaradi Slovenije, moje dežele."