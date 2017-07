Rok je minil, filharmoniki spet na protest

Zaposleni v Slovenski filharmoniji so spet protestirali, ker je Damjan Damjanovič še vedno direktor. Okoli 50 se jih je zbralo pred ministrstvom za kulturo in od ministra zahtevalo takojšnje ukrepanje. Z ministrstva pa so sporočili, da imajo zaposleni vso pravico izraziti nezadovoljstvo, a da minister direktorja ne more predčasno razrešiti le na podlagi zahtev in pritiskov.