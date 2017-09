FOTO: Romana Tomc vložila kandidaturo: Želim biti predsednica vseh Slovenk in Slovencev

Kandidatka SDS za predsednico republike Romana Tomc je vložila kandidaturo na Državno volilno komisijo. Kot je dejala, želi biti predsednica vseh Slovenk in Slovencev. Če bo po koncu njenega mandata spoštovanje in sodelovanje - ključni besedi njenega slogana -, v Sloveniji večje, bo država napredovala in bodo državljani bolj zadovoljni.

Tomčeva je v izjavi medijem po vložitvi kandidature dejala, da je ponosna, da je izbrana kot najboljša kandidatka v največji stranki v državi. Se pa zaveda, da "na tej poti, po kateri sedaj grem, ni časa za to, da bi v prve vrste postavljala stranko", je dodala.

Slogan njene kampanje je spoštovanje in sodelovanje. "Nimam posebnega programa, moj program je to, kar je zajeto v teh dveh besedah," je dejala. Povedala je tudi, da bo kampanja relativno kratka ter kar se da racionalna. "Poskušali se bomo predstaviti svojim volivcem, kaj imamo ponuditi, kaj vemo in znamo, kaj zastopamo, kakšne so naše vrednote. Upam, da nas bodo lahko v tako kratkem času prepoznali tudi tisti, ki nas še ne poznajo, da bodo vedeli, kaj lahko pričakujejo od prihodnje predsednice," je dejala.

Romana Tomc je predsedniška kandidatka stranke SDS. (Foto: Aljoša Kravanja)

Sicer pa v času svoje kampanje nima nobenih posebnih načrtov, kot denimo nekateri drugi kandidati. Je pa zadovoljna in presenečena, ko vidi, da jo ljudje dobro sprejemajo, tudi tisti, od katerih ne bi pričakovala podpore.

Tomčeva je na Državno volilno komisijo prišla v spremstvu poslancev SDS, pospremil jo je tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je dejal, da si po več kot četrt stoletja samostojne Slovenije "zasluži predsednico in to predsednico, ki bo predsednica vseh Slovenk in Slovencev, tako tistih, ki živimo tukaj v matični domovini, kot tudi tistih, ki živijo v zamejstvu in po svetu".

Po njegovem mnenju si Slovenija zlasti v teh negotovih časih zasluži predsednico, ki bo združevala, ki bo pozivala k sodelovanju, ki ne bo izključevala in se bo borila proti delitvi Slovenk in Slovencev na prvo- in drugorazredne državljane. "Živimo v časih, kjer marsikaj, kar je bilo še pred nekaj leti samoumevno, ni več tako samoumevno. S tem tudi postajajo funkcije tistih, ki upravljajo z državo ali pa so po svoji funkciji moralna avtoriteta, bistveno bolj pomembne in zaradi tega je Romana Tomc prava kandidatka za bodočo predsednico Slovenije," je prepričan.

Tomčeva se je z vložitvijo kandidature pridružila šestim kandidatom, ki so to doslej že storili. To so aktualni predsednik republike Borut Pahor, predsednica NSi Ljudmila Novak, kamniški župan Marjan Šarec, ministrica za izobraževanje Maja Makovec Brenčič, kandidatka stranke Glas za otroke in družine Angelca Likovič in koprski župan Boris Popovič.