VIDEO: Romi na shodu pozvali: Hočemo pravice, hočemo vodo in hočemo elektriko

Okoli sto Romov, med njimi tudi mladoletni, se je zbralo na shodu v organizaciji Zveze romske skupnosti Umbrella - Dežnik in Zveze za razvoj romske skupnosti, na katerem so pozivali proti diskriminaciji in izključevanju romske skupnosti. Od Kongresnega trga so se sprehodili do vlade, svoje zahteve pa nato izrazili pred parlamentom.

Razlog za protest je v nezadovoljstvu z odgovori vlade na njihove zahteve glede reševanja romske problematike. Pred vlado in med sprehodom so tako vzklikali: "hočemo pravice, hočemo vodo in hočemo elektriko".

Med njihovimi zahtevami, ki so jih vladi poslali v začetku septembra, danes pa so jih sporočali v več govorih na Trgu republike pred parlamentom, sta takojšnja sprememba zakona o romski skupnosti na način, ki bo omogočil dostop do osnovne infrastrukture in prepovedal prisilne izselitve, ter zahteva po prestrukturiranju sveta romske skupnosti, tako da bodo v njem predstavniki celotne romske skupnosti in bo imel sedež v Ljubljani. Zahtevajo tudi dostop do pitne vode in do elektrike, ukinitev posebnih romskih vrtcev in vpis romskih otrok v običajne vrtce.

Predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti Zvonko Golobič je med drugim pojasnil nekaj vladnih odgovorov na njihove zahteve. Tako po navedbah vlade pravice do vode ni mogoče enačiti s priklopom na javni vodovod, ampak vlada pripelje v naselje cisterno, kot to naredijo živinorejci za živino na polju, je dejal Golobič. Toda živinorejci živino pozimi umaknejo v hleve, Romom pa voda v cisternah zmrzne in morajo uporabljati vodo iz potoka, je dodal.

Glede prestrukturiranja sveta romske skupnosti, za katerega vlada meni, da ni zakonske podlage, je Golobič vlado okrcal, da se ta izgovarja na zakon takrat, ko ji to pride prav, ko ji pa ne, pa zakon prezre.

Predsednik zveze Dežnik Haris Tahirović je v nagovoru omenil zavajanje EU o tem, kako skrbno država ravna z romsko skupnostjo, in pisanje lažnih poročil o romski skupnosti. Opozoril je na diskriminacijo, s katero se Romi srečujejo. Izrazil pa je tudi razočaranje nad izjavo predsednika Zveze Romov Slovenije Jožeka Horvata Muca, da bi bilo treba balkanske Rome v Sloveniji socializirati in jih obravnavati kot begunce. Tahirović je napovedal, da se bodo borili za svoje pravice in bodo naslednjič prišli v večjem številu.

Udeleženci shoda, ki so prišli iz Ljubljane, Dolenjske, Bele krajine, Posavja in Maribora, so nosili transparente z napisi: Dovolj zavajanja EU o situaciji Romov, Dovolj diskriminacije, Prihodnost pripada tistim, ki verjamejo v sanje, Iščemo svoje pravice, ki nam pripadajo po zakonu.

Na Trgu republike, kamor so si prinesli tudi malico, je bilo slišati tudi romsko poezijo in glasbo, ob kateri so tudi zaplesali.

Organizatorji shoda, ki so ga zaključili po okoli dveh urah in pol, so med drugim želeli, da bi jih danes sprejela predsednik vlade Miro Cerar ali predsednik državnega zbora Milan Brglez, kar se ni zgodilo. Na trg jih je prišla pozdravit in jim izreči podporo poslanka Levice Violeta Tomić.

V času shoda je izjavo za medije organiziral direktor vladnega urada za narodnosti Stanko Baluh. Organizatorji shoda so potrdili, da so prejeli njegovo vabilo, a se za srečanje z njim v času shoda niso odločili. Kot je za STA pojasnil Tahirović, so se z Baluhom večkrat sestali, a jim pravi, da ga ministrstva ne upoštevajo dovolj. Zato Tahirović vprašuje, zakaj potem imamo ta urad, če nič konkretnega ne more narediti. "Pogovarjati se moramo z odločevalci, ki bdijo nad socialnim ministrstvom, šolskim ministrstvom in drugimi institucijami," je pojasnil.