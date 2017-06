S 15 tonami plastenk do sredstev za nakup ogrevalne posteljice za novorojenčke v izolski porodnišnici

Projekt Jaz, ti, mi za Slovenijo je pod sloganom Stara plastenka za novo življenje letos potekal že tretjič. (Foto: Nika Bradač)

V celomesečnem ozaveščevalno-humanitarnem projektu z naslovom Jaz, ti, mi, za Slovenijo - stara plastenka za novo življenje, s pomočjo več kot 190 slovenskih šol in vrtcev zbral okoli 15 ton odpadnih plastenk PET.

Z odprodajo slednjih, ter z dobrodelno dražbo podpisanega rokometnega reprezentančnega dresa in z SMS sporočili so tako zbrali 3.500 evrov, donacija pa je namenjena sofinanciranju nakupa ogrevalne posteljice za novorojenčke v izolski porodnišnici, so sporočili z Rdečega križa.

V projektu je sodelovalo preko 190 slovenskih šol in vrtcev, vabljene pa so bile tudi druge ustanove, podjetja, obrtniki, posamezniki in gospodinjstva. Skupno so zbrali kar 14.792 kilogramov plastenk PET.

Največjo količino plastenk - kar 24 kilogramov na otroka, so letos zbrali v Vrtcu Mavrica Vojnik, enota Nova Cerkev.

Vseslovenski projekt, s katerim skušajo organizatorji med drugim mlade spodbujati k dobrodelnosti in jih hkrati ozaveščati o možnostih recikliranja odpadnih plastenk, je letos potekal tretjič, organizirali pa so ga podjetje Tandem Zagorje, embalažna shema Dinos DROE Unirec, program Ekošola, Rdeči križ Slovenije ter revija Bogastvo zdravja ob podpori slovenskih komunalnih podjetij in programa Modra zastava.