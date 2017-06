S pomočjo vladnega falcona so v slabih treh letih zdravniki rešili 25 življenj

Vladni falcon za nujne zdravniške prevoze uporabljajo od leta 2015. V tem času so z njim opravili 25 nujnih prevozov, od tega so prepeljali 24 organov, enkrat pa tudi protistrup. Prvo leto so z njim tako rešili šest življenj, lani 11, letos pa že osem. Na organ pri nas v tem trenutku sicer čaka kar 185 ljudi.