S problematiko brezdomstva se srečujejo po vsej Sloveniji

Mednarodni dan brezdomcev nas opomni na tiste, ki so brez strehe nad glavo in potrebujejo našo pomoč. V Sloveniji naj bi jih živelo okoli 7.000. Pogosto gre za prikrite brezdomce, ki sicer imajo streho nad glavo, a živijo v nevzdržnih pogojih ali pa so vključeni v programe nastanitvene podpore. V zatočišču v Korpu so letos streho ponudili 90 ljudem.