Saga v Filharmoniji se nadaljuje: ministrstvo se je pritožilo na zadržanje Damjanovićeve razrešitve

Ministrstvo za kulturo je, tako kot je napovedalo, vložilo pritožbo na začasno odredbo, s katero je upravno sodišče zadržalo razrešitev direktorja Slovenske filharmonije (SF) Damjana Damjanovića. To so storili v sredo, potem ko je sodišče za pritožbo določilo tridnevni rok.

Sodišče je sklep o zadržanju Damjanovićeve razrešitve, ki jo je 18. oktobra izdal minister za kulturo Tone Peršak, sprejelo v začetku novembra. Presodilo je namreč, da začasna odredba, s katero Damjanović ostaja direktor, ne bo škodovala javni koristi in koristi nasprotnih strank. Ministrstvo pa po navedbah sodišča "na predlog za izdajo začasne odredbe ni odgovorilo".

Na ministrstvu sicer pravijo drugače. Že v ponedeljek so zatrdili, da so pravočasno odgovorili na zahtevo za izdajo začasne odredbe, vendar "je sodišče odgovor ministrstva očitno spregledalo". Danes pa so potrdili še, da so se v sredo na sklep sodišča tudi pritožili.

Damjanovićeva razrešitev bi se morala zgoditi 15. novembra. Ker pa je Damjanović na to reagiral z upravnim sporom, zaenkrat ostaja direktor, vsi postopki v zvezi z imenovanjem novega direktorja in tudi vršilca dolžnosti pa so zaustavljeni do pravnomočne odločitve v sodnem sporu. Ali bo Damjanović pri tem uspešen, bo znano predvidoma čez dva tedna.

Zgodbe s Slovensko filharmonijo še zdaleč ni konec. (Foto: AP)

Damjanoviću se mandat izteče oktobra prihodnje leto

Razlogov, zaradi katerih je Peršak sprožil postopek Damjanovićeve razrešitve, na ministrstvu ne pojasnjujejo. Svet in strokovni svet SF, ki sta bila pozvana k podaji mnenja o predčasni razrešitvi, pa sta na skupni seji v začetku septembra presodila, da je razlogov dovolj, da predčasno zapusti tretji direktorski mandat v tej glasbeni ustanovi.

Damjanović je na čelu SF od oktobra 2003, mandat se mu izteče oktobra prihodnje leto. V zadnjem letu in pol je bil sicer večkrat tarča očitkov zaposlenih o neprimernosti za to funkcijo, kar se je izkazalo s pozivom sindikatov Sviz in Glosa k odstopu, stavko zaposlenih na delovnem mestu in protestnim shodom pred ministrstvom. Vmes je odstopil šef dirigent Uroš Lajovic, nedavno pa je svoj odhod najavila še pomočnica direktorja za zbor Martina Batič, ki jo je v zavod prav tako pripeljal Damjanović.

Damjanović trdi, da so bistveni razlog za nastale razmere v SF "neupravičena napredovanja, ki so jih zahtevali zaposleni".