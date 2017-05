Samo v zadnjih petih letih odkrili 380 novih psihoaktivnih snovi. Pojavljajo se tudi prepovedana zdravila, ki jih upokojenci kupujejo v BiH

Moderna globalna družba se utaplja v odvisnosti od uporabe drog ter številnih drugih razvadah, v svoji knjigi Globalizacija zasvojenosti navaja Bruce K. Alexander, zato razširjena uporaba prepovedanih substanc ne preseneča. Skrb zbujajoč pa je predvsem pojav novih psihoakitvnih snovi, saj je zdravljenje zastrupitev zaradi novih substanc oteženo.

Uživanje NPS povzroča evforijo, daje občutek energije in vzbuja željo po druženju, zato je najbolj prisotno med najstniki in mlajšimi odraslimi. (Foto: iStock)

Pred strokovno javnostjo se je odvila vrsta predavanj na temo novih psihoaktivnih snovi (NPS), ki jih je je organiziral Center za klinično toksikologijo in farmakologijo (UKC Ljubljana) v sodelovanju s Slovenskim zdravniškim združenjem. Namenjena so bila predvsem zdravnikom, ki se pri svojem delu srečujejo z zastrupitvami zaradi NPS.

Kot je uvodoma dejal Miran Brvar s Cetra za toksikologijo, so podatki o delovanju NPS pomanjkljivi, zato je zbiranje in odkrivanje novih substanc zelo pomembno. V Sloveniji zastrupitve od lani spremljamo z zbiranjem bioloških vzorcev in njihovo toksikološko analizo v okviru projekta SONDA. Poudarek je na zbiranju vzorcev, zato bi si želeli, da zdravniki, ki se srečajo z zastrupitvijo z NPS, zastrupljencu takoj odvzamejo vzorec urina in krvi ter ga pošljejo v analizo. Znano je namreč, da presnova tovrstnih snovi v organizmu poteka različno hitro. "Gre za anonimno zbiranje vzorcev, predvsem pa je analiza posameznega vzorca, ki sicer stane med 300 in 500 evrov, brezplačna," je povedal Brvar.

Posebej navarno je kombinirano uživanje, torej da poleg NPS uživamo še alkohol ali travo in podobno.

Uživanje NPS povzroča evforijo, daje občutek energije in vzbuja željo po druženju, zato je najbolj prisotno med najstniki in mlajšimi odraslimi. Vse večja uporaba, ugotavlja Brvar, je v največji meri posledica enostavnega in hitrega širjenja informacij, ki ga je omogočil razvoj svetovnega spleta. Zastrupitve z NPS so nepredvidljive in se lahko pojavijo že ob zaužitje priporočenega odmerka, saj se proizvajajo v ilegalnih laboratorijih, sestava pa ni znana opozarja Brvar. Znaki zastrupitve segajo od anksioznosti, agresije, epileptičnih krčev, glavobola, bolečine v prsih, trebuhu, povišanega krvnega tlaka, motnje srčnega ritma do možganskega edema. Posebej nevarno pa je, kar je običajno, kombinirano uživanje, torej da poleg NPS uživamo še alkohol ali travo in podobno.

Slovenija je v letu 2016 razvila nacionalni sistem za stalno zbiranje zastrupitev z NSP SONDA, kjer je povezano 24-urno dežurstvo konzultivne službe z mrežo urgentnih ambulant, cilj pa je zbiranje bioloških vzorcev in toksikološko analizo NPS. V projekt SONA so sicer vključeni vsi bolniki, ki se zdravijo zaradi zastrupitev z NSP, za katere se zdravniki posvetujejo z dežurnim toksikologom, pojasnjuje Brvar. Večina zdravnikov pa tega ne počne, zato je izrednega pomena, da zdravniki znajo pravilno odreagirati in zastrupljencu takoj odvzeti vzorec krvi in urina ter ga poslati v analizo. Podatki, pravi Brvar, bodo zagotovo prispevali k ustreznemu načinu zdravljenja.

Samo v zadnjih petih letih je bilo odkritih več kot 380 novi psihoaktivnih snovi. (Foto: iStock)

Vsakič, ko kakšno NPS uvrstijo med prepovedane snovi, se na trgu pojavi nova, zato je regulacija tega področja precej težka, pravi Jože Hren z ministrstva za zdravje. Za Slovenijo veljajo vse konvencije OZN ter direktive, ki jih sprejme svet EU. Droga je globalni problem, s katerim se dejansko srečujejo vse države sveta z izjemo zahodne Afrike in nekaj držav Latinske Amerike, je povedal Hren in dodal, da je zato izrednega pomena spremljanje pojavnosti ter hitra izmenjava informacij na mednarodni ravni.

"Medtem ko se zdi, da se je uporaba snovi, ki so od 70. let naprej regulirane, torej opij, kokain, heroin, konoplja, stabilizirala, čeprav je raven uporabe še vedno visoka, je eden večjih izzivov regulacija NPS, ki se na trgu hitro širijo," pojasnjuje Hren. Samo v letu 2015 smo na ravni EU zabeležili 98 novih snovi, kar pomeni, dodaja Hren, da trenutno spremljamo skupno več kot 560 novih snovi. "Samo v zadnjih petih letih je bilo odkritih več kot 380 novi snovi," pravi Hren. "Čeprav so bile sintetične droge prisotne že desetletja, je daljša odsotnost MDMA (ekstazi) privedla do novih drog. Prepoved metadona je torej pripeljala do do pojava vedno novih PNS," še dodaja.

Konec lanskega leta so po dolgem času v Sloveniji zaznal vzorce LSD. (Foto: iStock)

Prve aktivnosti za vzpostavitev sistema za zgodnje opozarjanje na pojav NPS smo v Sloveniji začeli izvajati leta 2002. V sistem, pojasnjuje Andreja Drev z NIJZ, je uvrščena vrsta državnih institucij od policije do ministrstev, pa tudi nevladne organizacije, kot sta Stigma in DrogArt. "V letu 2005 smo tako zaznali pojav prve NPS pri nas, in sicer tako imenovalo mavrično tabletko, 2009 smo doživeli zastrupitev z mefedronom, po letu 2013, ko smo imeli kar 93 zastrupitev z GHB/GBL, pa smo zaznali skokovito naraščanje NPS," pojasnjuje Drevova.

Zaradi tega so v okviru evropskega projekta v letu 2015 vzpostavili osem regijskih sistemov za zgodnje opozarjanje na pojav NPS in nato še osem info točk za anonimno zbiranje vzorcev NPS. "Leta 2016 so nevladne organizacije v info točkah zbrale 155 vzorcev, od tega je 37 vzorcev vsebovale eno ali več NPS," pojasni Drevova.

Lani so ugotovili, da se je povečala tudi zloraba zdravil, ki vsebujejo snovi, ki so pri nas prepovedane. "Ugotovili smo, da predvsem upokojenci odidejo v BiH ali Srbijo, kjer v lekarnah legalno kupijo zdravila, nato pa jih v Sloveniji prodajajo. S tem si izboljšujejo življenjski standard," pove Drvevova in doda, da je zanimivo, da je DrogArt konec lanskega leta po dolgem času v Sloveniji zaznal tudi vzorce LSD. To je verjetno posledica tega, da da proizvajalci v sintetične droge dodajajo heroin, še pojasni.