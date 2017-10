Sanjska služba: spet iščejo pastirja

Učiteljica: "Povejte vsaj eno kratko zgodbico z naukom na koncu!"

Mojca: "Moj dedek je nesel jajca v košari, pa se je spotaknil, košara mu je padla na tla in vsa jajca so se razbila."

Učiteljica: "Dobro, in kakšen je nauk?"

Mojca: "Nikoli ne nosi vseh jajc v eni košari!"

Jožek: "Moj ata je imel v inkubatorju 10.000 jajc in je že vnaprej prodal 10.000 mladih piščancev, potem pa se jih je izvalilo samo 8.000."

Učiteljica: "In nauk?"

Jožek: "Nikoli ne prodajaj piščancev, dokler se ne izvalijo."

Janezek: "Moj stric Franc je bil v tujski legiji. Nekoč so leteli in letalo se je pokvarilo. Moral je skočiti s padalom in s seboj je uspel vzeti samo brzostrelko, mačeto in liter šnopsa. Med padanjem je popil ves šnops. Ko je pristal, ga je napadel bataljon črncev. Najprej jih je 50 postrelil z brzostrelko. Ko mu je zmanjkalo nabojev, jih je še 20 posekal z mačeto. Ko se je zlomila, je pa še preostalih 10 pokončal z golimi rokami."

Učiteljica požre slino, se odkašlja in zajame sapo: "In kaj je tu nauk zgodbe Janezek?"

Janezek: "Nikoli se ne zajebavaj s stricem Francem, kadar se napije!"