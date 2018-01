Sanjski vstop v novo leto: srečnež 1. januarja na lotu zadel milijon evrov

V igri Super Loto je bila na prvi dan novega leta izžrebana sedmica, ki je srečnežu prinesla milijon evrov. Kombinacija številk 2, 18, 19, 20, 26, 28 in 36 je bila vplačana na Igu, so sporočili z Loterije Slovenije.

Srečnež, ki je listek vplačal na Igu, je letošnji prvi milijonar. (Foto: iStock)

V letu 2017 več novih milijonarjev

Slovenija je preteklo leto dobila kar nekaj novih milijonarjev. Glede na zbrane podatke Loterije Slovenije so tri osebe pri igri Loto zadele sedmico, ki je bila vredna več kot milijon evrov. Dobitne kombinacije so vplačali v Martjancih (2.344.980,55 evra), v Mirnu pri Novi Gorici (2.048.108,23 evra) in Novi Gorici (1.177.942,19 evra). Na bencinskem servisu v Račah je srečnež vplačal loto listek z dobitno kombinacijo in zadel milijon 261 tisoč evrov. Novi milijonar je lani postal tudi igralec lota, ki je listek vplačal v Murski Soboti. Za 7 plus je prejel 1.662.017,94 evra.

(Foto: Thinkstock)

Katere številke so najpogosteje izžrebane?

Dolgoletna statistika izžrebanih številk v igri Loto kaže da so bile nekatere številke izžrebane večkrat kot ostale. Po vrstnem redu največkrat izžrebane številke sledijo tako: 11, 12, 4, 16, 25, 27, 18. Najmanjkrat izžrebane pa so: 3, 29, 19, 10, 34, 24 in 31.

V igri Super Loto si po vrstnem redu največkrat izžrebane številke sledijo tako: 8, 15, 1, 12, 2, 24, 26. Najmanjkrat so bile izžrebane naslednje številke: 18, 33, 28, 13, 30, 21, 39.

Ne glede na statistiko pa se je treba zavedati, da gre za igre na srečo, zato kalkulacije tu ne igrajo prav velike vloge.