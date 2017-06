Sanjsko stanovanje

ODPRTA ZASNOVA PROSTORA

Velika prednost in posebnost mansarde je njena zasnova, ki omogoča ureditev velikih in odprtih prostorov.

PROSTOR ODPRT DO SLEMENA

Tako kot odprta zasnova prostora, nam mansarda omogoča tudi odpiranje prostora proti slemenu, kar je zopet ena izmed prednosti mansarde, ki jo velja izkoristiti.

USTREZNA IZKORIŠČENOST PROSTORA

Nizke predele pod strešino lahko veliko bolje izkoristimo, če vanje namestimo vgradne omare, police, ali kakšen drugi kos pohištva. S tem zapolnimo nižji, manj uporaben del prostora, hkrati pa prostor, kjer je stojna višina ustrezna, razbremenimo pohištva ter ga s tem naredimo bolj odprtega in prehodnega.

PRAVILNA VGRADNA VIŠINA OKNA

Pomembno vlogo ima višina kolenčnega zidu, ki naj bo tako visok, da bo višina vgradnje strešnega okna v mansardi med 90 in 110cm na spodnjem robu in med 190 in 210cm na zgornjem robu okna. S tem bo omogočen pogled iz mansarde tudi v sedečem položaju. Poleg razgleda, pa so okna na dosegu roke tudi enostavnejša za uporabo in vzdrževanje.

USTREZNA NARAVNA OSVETLITEV

Poševna lega strešnih oken omogoča, da je vpadni kot svetlobe, ki prihaja v prostor v mansardi, večji v primerjavi z etažami z vertikalnimi okenskimi odprtinami. Mansarda tako ponuja neskončno možnosti načrtovanja naravne osvetlitve prostora, ki je rezultat ustreznega števila, velikosti in razporeditve fasadnih in strešnih oken. Poleg dejstva, da z ustrezno naravno osvetlitvijo prihranimo pri porabi električne energije za umetno razsvetljavo, ta pomembno vpliva tudi na človekovo zdravje in počutje,zato naj bo načrtovanje naravne svetlobe sestavni del načrtovanja mansarde.

STOPITE V VIRTUALNO MANSARDO

Za lažjo predstavo smo pripravili aplikacijo, ki vas ponese v virtualni svet mansard. Sprehajate se lahko po prostorih 4 različnih mansard v Sloveniji. Naročite si brezplačna virtualna očala na spletni strani http://www.velux.si/vr in stopite v prijetne mansarde.

Domen Pogorevc u.d.i.a.

Naročnik oglasa je Velux