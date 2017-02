Savne TrioSol – ker je zdravje naše največje bogastvo

savna TrioSol Unica

Pustite vsakodnevne skrbi za sabo, sprostite telo in duha ter napolnite vitalnost. Privoščite si več življenske kakovosti – in to v domačem okolju. S TrioSol-infrardečo kabino Infraworld. Vse dobre stvari so tri. Kombinacija površinskih grelcev, terapevtskega VITALlight grelca ter solnega uparjalnika združena v enkratno delovanje treh učinkovin: blagodejne infrardeče toplote, individualno nastavljivega točkovnega ABC sevanja ter z minerali in drobnimi delci soli iz naravnih solnih kamnov napolnjeno ozračje. Blagodejnost za kožo, dihala in dušo.

TrioSol - užitek življenja!

TrioSol infrardeča kabina je wellness oaza. Površinski grelci oddajajo blagodejno toploto, VITALlight grelec intenzivneje točkovno obseva želene dele telesa s podobnim ABC spektrom kot sonce. Ekskluzivni solni uparjalnik Sole Therme pa bogati ozračje s paro, ki je napolnjena z drobnimi delci soli ter kombinirana z zelišči. Vse tri vrste ogrevanja se enostavno regulirajo preko ene kontrolne enote – možno je delovanje vseh treh sistemov hkrati ali vsakega posamično. Na voljo je bogata serijska ponudba, ki si jo lahko ogledate v katalogu TrioSol savn (http://www.infraworld.info/datoteke/katalogKategorija/KATALOG-INFRAWORLD-IR-2016_17.pdf), ki se razlikujejo po velikosti, vrsti lesa ter dodatni opremi. Savne Triosol pa se izdelujejo tudi po meri, tako da vaše individualne želje niso omejene. Z veseljem vam bomo odgovorili na vaša vprašanja ali izdelali ugodno ponudbo.

Zdravje se lahko vdihuje – solne terme za vašo infrardečo kabino ali savno

Z enkratnimi dodatki za savno , ki jih je razvil Infraworld, lahko posebne učinke, ki jih ima sol na organizem občutite v lastnem domu: ali s Sole-Therme Pur - dodatkom za peč z uparjalnikom ali s Sole-Aqua,dodatkom za vsako peč za savno. Zaradi sproščanja pare preko solnih kamnov nastaja intenzivna vsebnost drobnih delcev soli, mineralov in ostalih elementov v ozračju savne. Vsebnost soli v ozračju ustreza tisti na morski obali in je zelo koristna za dihalne poti ter kožo – tako lahko dodatno s pozitivnimi učinki savnanja občutite še zdravju koristne učinke morske klime.

Nežno delovanje soli na organizem

Terapija, pri kateri se vdihavajo drobni delci soli, se imenuje haloterapija.Haloterapija ima blagodejen učinek na dihala, izboljšuje pa tudi splošno počutje.Mikrodelci soli v zraku zmehčajo sluz, očistijo in razkužijo dihalne poti ter tako preprečujejo vnetja. To naj bi lajšalo raznovrstne bolezni dihal, kot so astma,kronični bronhitis in cistična fibroza. Uporablja se tudi ob različnih alergijah in vnetju ušes. Inhalacija soli je optimalna tudi za otroke, saj je uporaba nemoteča in brez stranskih učinkov, še posebej pa se izkaže kot pomoč pri zdravljenju prehladnih obolenj. Dermatologi zdravijo kožne bolezni, kot so nevrodermitis, akne in luskavica med drugim tudi s soljo – njeno antibakterijsko in protivnetno delovanje lahko pomaga pri izboljšanju prizadetih območij kože.V zdravstvenih in wellness ustanovah je uporaba solnih terapij vedno bolj prisotna tudi kot pomožna terapija pri boleznih srca in ožilja, prav tako pa pomaga pri kronični utrujenosti.

100 % naravno! Ko se harmonično združijo zelišča in sol

Kombinacija soli in zelišč zelo blagodejno vpliva na telo in duha. Enostavno položite polno pest posušenih zelišč (npr. kamilice, žajbelj, melisa, sivka, hmelj, kopriva, timijan…) ali posebne Infraworld vrečke z zelišči na solne kamne – tako nastane naraven, prijetno dišeč in obogaten vonj, ki prijetno klimo v savni še izboljša. Preko pare, ki nastaja se snovi v zeliščih vežejo in dosegajo svoj zdravilni učinek. Nežno, sproščujoče, blagodejno.

Razstavni salon Sanus BTC Ljubljana – spodnja etaža dvorane Emporium

Vabljeni v naš razstavni salon, ki se nahaja v BTC City Ljubljana .

BTC CITY Ljubljana

spodnja etaža dvorane EMPORIUM

Letališka 3

1000 LJUBLJANA

to, čet, pet: 10:00 - 13.30 in 14.30 - 18:00

sreda: 14:00 - 18:00

sobota: odprto ob predhodni najavi

nedelja: zaprto

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije, svetovanje, morebiten ogled prostora ali izdelavo ponudbe smo vam z veseljem na voljo na spodaj navedenih kontaktih.

Zastopnik za Slovenijo:

GREGOR d.o.o.

Troblje 5, 2380 Slovenj Gradec

Tel.028841084 , 041670917

www.infraworld.info, savnegregor@siol.net

