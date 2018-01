Vlada je razrešila Ferjanca z mesta direktorja SB Celje, svet zavoda imenoval naslednika

Dosedanji direktor Splošne bolnišnice Celje Marjan Ferjanc je pričakoval današnjo odločitev vlade, da soglaša z njegovo razrešitvijo z mesta direktorja bolnišnice. Po njegovi oceni je odločitev o razrešitvi nezakonita, zato predvideva, da bo sprožil ustrezne pravne postopke, je povedal.

Danes so bile na dnevnem redu sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje po Ferjančevih besedah sicer med drugim nekatere spremembe statuta. Imenovanja vršilca dolžnosti pa ni bilo na dnevnem redu, a so člani sveta po pričakovanjih imenovanje vendarle opravili. Za vršilca dolžnosti direktorja bolnišnice so imenovali predstojnika kardiološkega oddelka v celjski bolnišnici Dragana Kovačića, ki je novinarjem dejal, da bo bolnišnico vodil do imenovanja novega direktorja, ker ga daljše vodenje bolnišnice ne zanima.

Vlada je na današnji redni seji dala soglasje k razrešitvi Ferjanca z mesta direktorja celjske bolnišnice. Svet bolnišnice je sklep o njegovi razrešitvi sprejel 15. novembra, in sicer zaradi očitkov o nepripravi finančnega načrta za letos in nepravilnostih pri plačah nemedicinskega osebja.

"To dogajanje sem pričakoval. Vsi ukrepi, ki jih je ministrstvo vodilo v tem času prek sveta zavoda, so vodili k temu, da me bodo razrešili. To, da gre za politično odločitev, sem že večkrat dejal. Dejstvo je, da nisem član ustrezne stranke. Potrebovali so argumente, našli so jih tam, kjer po mojem mnenju niso pravi argumenti," je dejal Ferjanc, ki je že po odločitvi sveta zavoda novembra lani zavrnil vse očitke. Sklepa vlade sicer še ni prejel.

SB Celje je ostala brez direktorja. (Foto: Kanal A)

Bo Ferjanc nadaljeval delo v bolnišnici?

Ferjanc je celjsko bolnišnico vodil od leta 2007. O tem, kaj bo počel v prihodnje, bo po njegovih besedah odvisno od novega direktorja. Po osnovni pogodbi ima pravico, da nadaljuje delo v bolnišnici. Sicer pa pravi, da če bo odločitev o njegovi razrešitvi prinesla koristi bolnišnici, potem nima nobenih posebnih pritožb.

"Če bo pa to slabše za bolnišnico, potem pa bom, enostavno rečeno, žalosten. Vse je odvisno tudi od tega, kakšnega naslednika bodo izbrali," je dejal.

Vlada je sicer danes razrešila tudi dosedanjega predsednika sveta celjske bolnišnice, predstavnika ustanovitelja, Andraža Jaklja, ter do izteka mandata sveta zavoda, to je do 23. avgusta 2021, na to mesto imenovala Hedviko Stanič Igličar. Stanič Igličarjeva je sicer tudi predsednica sveta Bolnišnice Topolšica.

Po novembrski odločitvi sveta zavoda je strokovni svet bolnišnice napovedal, da bo v celoti odstopil, če bo vlada podala soglasje k razrešitvi Ferjanca. Na vprašanja v zvezi s tem strokovni direktor celjske bolnišnice Franc Vindišar ni bil dosegljiv.