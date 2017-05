SD o prihodnosti Evropske unije: V tem trenutku potrebujemo novo evropsko solidarnost

Evropska unija ni nekaj, kar je dano samo po sebi, je povedal prvi človek SD Dejan Židan. (Foto: POP TV)

V Cankarjevem domu se je danes odvila 6. seja konference Socialnih demokratov, na kateri so domači in tuji strokovnjaki razpravljali o prihodnosti Evropske unije in vlogi Slovenije v njej.

"EU bomo lahko branili, če jo bomo spremenili na bolje. Le kot del prenovljene in močne unije se lahko učinkovito spopadamo z globalizacijo in njenimi posledicami in svojim državljanom zagotovimo visok življenjski standard," je dejal predsednik politične skupine socialistov in demokratov (S&D) v Evropskem parlamentu Gianni Pittella. "Mi moramo voditi globalizacijo, ne pa ona nas," je še poudaril.

Predsednik SD in podpredsednik slovenske vlade Dejan Židan je medtem izpostavil, da Evropska unija ni dana sama po sebi. "Evropska unija mora znova prevzeti politično odgovornost, države pa ponovno spoznati, da lahko izzive rešujemo le skupaj. Slovenija je in bo ostala del EU. To je naš strateški interes," je dodal Židan.

Podpredsednica Socialnih demokratov in skupine S&D v Evropskem parlamentu Tanja Fajon pa je v svojem nagovoru povedala, da je osnovno merilo pri razvoju idej odgovor na vprašanje, ali te prinašajo boljše življenje vsakomur.

Izpostavila je boj proti davčnim utajam ter ohranjanje delavskih in socialnih pravic. Po njenih besedah je pomembna tudi skupna migrantska politika, ki se je je treba lotiti tudi v luči evropske demografske slike in položaja mladih. "V tem trenutku pa najbolj potrebujemo novo evropsko solidarnost. Brez solidarnosti dajemo moč populističnim in skrajnim težnjam, ki so za Evropo lahko pogubne," je poudarila Fajonova.