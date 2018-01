Cerar se bo na očitke poslancev SDS o zlorabi položaja zagovarjal na izredni seji

Na izredno sejo so uvrstili tudi mandatno-volilne zadeve. Kot je pojasnil predsednik DZ Milan Brglez, mora DZ namreč najpozneje do 13. januarja imenovati člane sveta Javne agencije RS za varstvo konkurence. Po izstopu Janka Vebra iz poslanske skupine SD pa bodo sedaj nepovezanega poslanca razrešili z mesta podpredsednika odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Nadomestila ga bo poslanka SD Bojana Muršič.