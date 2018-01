SDS s še enim spornim kreditom - pri podjetju Nova obzorja najeli 60.000 evrov posojila

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Časnik Dnevnik poroča, da je največja opozicijska stranka SDS pred časom najela še en sporen kredit. Pri podjetju Nova obzorja, katerega skoraj polovičen lastnik je prav naša največja opozicijska stranka, si je namreč izposodila 60.000 evrov.

Posojilo ne bi bilo sporno, če slovenska zakonodaja ne bi določala, da si lahko politične stranke pri nas denar izposojajo le pri posojilnicah, bankah ali pa fizičnih osebah. Pri teh si lahko izposodijo desetkratnik letne bruto povprečne plače, kar znaša okoli 15.800 evrov. Podjetje Nova obzorja pa ni ne banka ne posojilnica.

Na Računskem sodišču so potrdili, da najem posojila pri pravnih osebah političnim strankam ni dovoljen.

"Namen omejitev kreditiranja s strani bank in posojilnic je, da se lahko nadzoruje, ali stranke najemajo kredite pod enakimi pogoji kot druge pravne osebe in da ne dobivajo izrednih popustov," je za Dnevnik pojasnil Sebastjan Peterka iz Transparency International in dodaja, da je omejeno financiranje s strani fizičnih oseb dopuščeno, da "lahko člani ali povezane osebe pomagajo financirati stranko".

SDS je očitno najela še en sporen kredit. (Foto: POP TV)

V stranki SDS so najem posojila potrdili, obrestna mera naj bi bila določena skladno s pravilnikom o priznani obrestni meri. V stranki pa niso razkrili, kako je posojilo zavarovano, še poroča Dnevnik.

SDS je sicer lastnik 44,2-odstotnega deleža Novih obzorij, 51,8-odstotni delež pa je v lasti podjetja Ripost, ki je v lasti Madžara Petra Schatza.

Za tovrstne prekrške je predvidena globa med 4.100 in 21.000 evri, odgovorna oseba stranke pa je lahko sankcionirana med 450 in 900 evri.

SDS domnevne nezakonitosti tega posojila po navedbah časnika ni komentirala, odhajajoči direktor Novih obzorij Mihael Hočevar pa je zanikal, da je posojilo nezakonito, in navedel, da so se glede tega posvetovali.

Spomnimo ...

To je sicer že drugi najem nezakonitega kredita, v katerega je vpletena stranka SDS. Konec lanskega leta si je od bosanske državljanke Dijane Đuđić namreč sposodila 450.000 evrov, a jih nato pred kratkim vrnila, saj so s tako visokim posojilom kršili slovensko zakonodajo. Zakon o financiranju političnih strank namreč nalaga, da si lahko stranke od fizičnih oseb sposodijo precej manj denarja.

Glede na bruto mesečno plačo v Sloveniji bi lahko Dijana Đuđić stranki SDS posodila zgolj prej omenjenih slabih 16.000 evrov.

Stranka SDS, ki je po medijski objavi spornega financiranja odpovedala pogodbo in vrnila nakazan denar, pa medtem že zbira donacije za strankarsko delovanje. Do zdaj so zbrali 35.000 evrov.