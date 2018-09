SDS zahteva od vlade, da finančno opredeli ukrepe iz koalicijske pogodbe

SDS predlaga naj komisija vlado pozove, da se ta v 15 dneh opredeli do ocene fiskalnega sveta, ki je ugotovil, da bi dosledno izvajanje ukrepov, navedenih v koalicijski pogodbi lahko vodilo v oddaljevanje od srednjeročnega fiskalnega cilja in zagotavljanja vzdržnih javnih financ. Vlada naj tudi izračuna finančne učinke ukrepov iz koalicijske pogodbe v 30 dneh od potrditve sklepa na komisiji. Ukrepov, ki jih ne more tako opredeliti, naj najprej vsebinsko in časovno doreče, nato pa oceni finančne posl edice. Fiskalni svet je namreč v svoji oceni sicer med drugim zapisal tudi, da je večina ukrepov koalicijske pogodbe vsebinsko in terminsko nedorečenih.

Na pobudo gospodarskega ministraZdravka Počivalška pa je bil ustanovljen strokovni svet za konkurenčno in stabilno poslovno okolje. Deloval bo kot posvetovalni organ za ukrepe, ki jih bo predlagala vlada in ki sodijo v pristojnosti gospodarskega ministrstva. V strokovnem svetu bodo sedeli tako predstavniki ministrstva kot predsedniki gospodarskih združenj, natančneje predsednik in generalna direktorica GZS Boštjan Gorjup in Sonja Šmuc, predsednik in direktor OZS Branko Meh in Danijel Lamperger, predsednica trgovinske zbornice Marija Lahin izvršna direktorica zbornice Mija Lapornik, predsednik SBC Marjan Batageljin izvršni direktor poslovnega kluba Goran Novkovićter predsednik in generalni sekretar združenja delodajalcev Marjan Trobiš in Jože Smole.

"Posvetovali se bomo predvsem o temah, ki sodijo v moj resor, predvidevam pa, da bomo kdaj načeli tudi kakšno temo, povezano z delovnopravno zakonodajo ali davki. Takrat bom z veseljem stališča gospodarstva prenesel kolegom v vladi,"je ob tem povedal minister Počivalšek, ki prvo sejo sveta pričakuje že v začetku oktobra.