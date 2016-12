Se bomo na silvestrski večer lahko kepali?

Kot kaže za zdaj, se na silvestrovo ne bomo mogli kepati. Vremenoslovci namreč kakšne redke snežinke napovedujejo zgolj za noč na četrtek in še to le na vzhodu države. Drugod bo suho vreme.

Danes bo precej jasno, le v osrednji in jugovzhodni Sloveniji bo zjutraj in deloma dopoldne zmerno do pretežno oblačno. V višjih legah ter ponekod v severni in severovzhodni Sloveniji bo pihal severni do severozahodni veter, na Primorskem prehodno šibka burja, ki bo do večera ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem do okoli 14 stopinj C.

Nekoliko se bo ohladilo

Jutri bo v vzhodni Sloveniji pretežno oblačno. V Prekmurju in deloma na Štajerskem bo občasno rahlo deževalo. Drugod bo delno jasno. Ponekod bo še pihal severozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do 0, ob morju ter v Prekmurju do 2, najvišje dnevne pa na severovzhodu od 3 do 6, drugod od 6 do okoli 11 stopinj C.

Snežinke prihajajo v noči na četrtek

Zvečer in v noči na četrtek se bo oblačnost z rahlimi padavinami prehodno pomikala proti osrednji Sloveniji, padavine bodo postopno ponehale. Dežurni meteorolog Andrej Velkavrh je povedal, da kakšna snežinka v noči na četrtek na vzhodu Slovenije ni čisto nemogoča. Vendar bodo snežne padavine redke.

V četrtek se bo postopno zjasnilo, v osrednjih in južnih krajih šele sredi dneva ali zgodaj popoldne. Popoldne se bo prehodno pooblačilo na Primorskem. Tam bo dopoldne pihala šibka burja, veter v Prekmurju pa bo postopno ponehal. Hladneje bo. V petek bo delno jasno, po nekaterih nižinah bo zjutraj in dopoldne megla.

Na silvestrovo bomo najbrž lahko opazovali ognjemet

Morda bomo na silvestrski večer lahko gledali ognjemete.

Severni veter bo zajel Slovenijo in zrak bo zato bolj suh. "Dostikrat se potem zgodi, da nekaj časa ni megle oz. da ta ne nastane hitro. A padavin, da bi ovlažila tla in ozračje, ne bo. Zato bomo morda lahko gledali ognjemet," je za 24ur.com še povedal Andrej Velkavrh z Agencije RS za okolje.

Več o vremenu ...