Še en zapozneli Jankovićev projekt: začenja se gradnja zadrževalnika na Glinščici

22. oktobra 2014 je po kratkih, a zelo intenzivnih padavinah poplavni val zajel južni del Ljubljane in poplavil skoraj tisoč objektov. Takrat je sicer padlo manj padavin kot v katastrofalnih poplavah leta 2010, a so bile te zelo intenzivne. V zaledju Polhovega Gradca je zgolj v osmih urah padlo 220 milimetrov padavin, ki so povzročile močan tok Horjulke in Gradaščice. Narasla sta tudi potoka Glinščica in Pržanec, začela so se katastrofalna razlivanja. Najhuje je bilo na območju Viča.

To je posnetek, ki je nastal 22. oktobra 2014 na območju Rožne doline. Narasle vode Glinščice so zalile območje okoli Tehnološkega parka v Ljubljani in precejšen del naselja Rožna dolina. (Foto: POP TV)

Prizori poplavljenih območij so bili pretresljivi. Prebivalci tega dela Ljubljane so ostali ujeti v svojih domovih, promet je na glavni južni vpadnici v mesto povsem obstal. Kmalu so žalostne posnetke poplavljenih domov in zalitih garaž zamenjali posnetki požrtvovalnih gasilcev in pripadnikov civilne zaščite, ki so priskočili na pomoč najbolj prizadetim prebivalcem.

Po prvih poplavah pristojni zaspali

Civilna iniciativa za večjo poplavno varnost jugozahodnega dela Ljubljane je po poplavah oktobra 2014 opozarjala, da bi se vsi ti postopki morali zgoditi že prej, torej kmalu za tem, ko je bil sprejet prostorski načrt.

Ti so se upravičeno jezili. Po katastrofalnih poplavah leta 2010, ko je država prizadetim prebivalcem obljubila pomoč, predvsem pa ukrepe za zaščito pred poplavami, se ni veliko spremenilo. Očitno so leta 2010 zaspali z mislijo, da so se zgodile stoletne poplave. Prebivalci jugozahodnega dela Ljubljane so bili tako leta 2014 upravičeno besni. Takšno škodo, ki je nastala, bi lahko država preprečila, pa je ni. Stoletne poplave so nenadoma postale realnost, sedanjost, prihodnost pa povsem neznana.

Prebivalci tega dela Ljubljane in zaledja, pa tudi različni strokovnjaki, so se povezali in ustanovili Civilno iniciativo za poplavno varnost jugozahodnega dela Ljubljane, da bi jim uspelo skupaj s pristojnimi vendarle doseči večjo poplavno varnost na tem območju. Tudi župan Zoran Janković je, tako kot že leta 2010, med obiskom najbolj prizadetih predelov oktobra 2014 zatrjeval, da bodo naredili vse, da se takšne katastrofalne posledice poplav preprečijo.

Župan je že po poplavah leta 2010 obljubljal konkretne in predvsem hitre protipoplavne rešitve. Še pred prvimi ukrepi so ga prehitele poplave leta 2014. (Foto: Blaž Garbajs)

Lahko bi rekli, da je imel župan Janković srečo, saj od zadnjih poplav do danes, ko se vendarle začenjajo težko pričakovana dela za zagotovitev protipoplavnih ukrepov na območju potoka Glinščice, ni bilo močnih nalivov in posledično poplav. Za poplavno ogroženost na tem območju namreč ni dolžna poskrbeti država, temveč Mestna občina Ljubljana.

Suhi zadrževalnik bo pred poplavami ščitil Rožno dolino

Zadrževalniki vode so objekti, s katerimi lahko ob poplavi zadržimo večje količine vode in na ta način zmanjšamo pretok v strugi vodotoka ter tako ob isti verjetnosti pojava vplivamo na njegov manjši obseg. Suhi zadrževalnik se napolni z vodo le ob poplavah. Poplavna območja se imenujejo retenzije, v katere se ob poplavah voda razlije in se zadrži toliko časa, da začne v glavni strugi gladina padati.

Zadrževalnik v Brdnikovi ulici, ki je eden od ukrepov za preprečevanje poplav na tem območju, je bil v občinski prostorski načrt umeščen že sredi leta 2012, danes pa se bodo začela prva dela. V prvi fazi prenove Brdnikove ulice je načrtovano zvišanje ulice z mostom prek Glinščice in rekonstrukcija križišča.

S protipoplavnimi ukrepi in gradnjo suhega zadrževalnika naj bi se zmanjšala poplavna ogroženost širšega območja Rožne doline. Zadrževalnik bo urejen v več fazah. V prvi fazi je predvidena preureditev obstoječe Brdnikove ulice z novim priključkom na cestno povezavo, ki vodi od avtocestnega priključka Brdo do Tehnološkega parka. Cesto nameravajo dvigniti in s tem ustvariti pregrado, ki bo preprečevala razlivanje voda dolvodno vse od Brdnikove ulice mimo Tehnološkega parka in Biotehnične fakultete proti Rožni dolini.

Ujetim prebivalcem so na pomoč priskočili gasilci, ponekod tudi vojaki. (Foto: Blaž Garbajs)

Kaj načrtujejo v naslednjih fazah?

Kot poroča Dnevnik, naj bi bili vsi protipoplavni ukrepi na območju Brdnikove ulice končani do leta 2020.

Na Glinščici je načrtovana gradnja zaporničnega objekta, prav tako naj bi z nasipi dvignili desni breg potoka in uredili razlivne površine. Koliko je občina plačala za odkup zemljišč, teh naj bi bilo za kar 11.000 kvadratnih metrov, nam ni znano. Leta 2014 so v službi za razvojne projekte in investicije MOL dejali, da bodo lastnikom zemljišč, kjer bo zgrajen zadrževalnik, za kvadratni meter zemljišča, ponujali osem evrov.

Na MOL o projektu in načrtovanih ukrepih niso želeli govoriti pred današnjim začetkom del. Dnevnik je pred dnevi poročal, da bodo vsi protipoplavni ukrepi na tem območju predvidoma končani do leta 2020, občina pa bo zanje v celoti namenila devet milijonov evrov. Vse kaže, da bo MOL gradnjo zaupal družbi Trgograd, ki je bila najcenejša, saj naj bi dela opravil za 1,98 milijona evrov brez DDV.

Zakaj je trajalo kar pet let?

Čeprav je jasno, da gre za nujne protipoplavne ukrepe, pa je od umestitve zadrževalnika na Brdnikovi ulici v prostor do prvih del minilo skoraj pet let. MOL se je najprej izgovarjala na počasnost Agencije RS za okolje (Arso), češ, da so zavlačevali z izdajo vodnega soglasja za rekonstrukcijo ceste, a so na Arsu očitke zavrnili. Dlje časa je trajalo pridobivanje okoljevarstvenega soglasja, kar precej časa pa je trajal proces odkupovanja zemljišč.