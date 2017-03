Še ena slovenska, ki je osvojila svet

Čistilna naprava H2E je pretočna biološka čistilna naprava nove generacije, ki za čiščenje fekalnih odplak uporablja bakterije rjavih morskih alg iz severnih morij. Ti mikroorganizmi za svoje delovanje ne potrebujejo kisika (anaerobne bakterije) in zmorejo v celoti razgraditi organsko blato. Biološko čistilna naprava H2E ne potrebuje zunanjih virov energije (električne energije), zato tudi letni vzdrževalni servisi niso potrebni. Njeno delovanje uravnavamo z dodajanjem biološkega preparata H2E NET, ki vsebuje žive organizme rjavih morskih alg. H2E MKČN je primerna za vse individualne hiše, vrstne hiše, vikende, kmetije in kmetijske objekte, vrtce, šole, restavracije, hotelske in bazenske komplekse, nakupovalna središča, itd.

Čistilne naprave H2E so izdelane po standardu SR EN 12566-3:2005+A2:2013 in so uvrščene na seznam ustreznih čistilnih naprav Komunalne zbornice pri GZS.

Pokličite že danes na 03 49 10 760 in si zagotovite osebno predstavitev biološke čistilne naprave H2E po AKCIJSKI CENI V MESECU MAREC.

KAKO DELUJE H2E MALA BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA?

Odplake iz odtokov v gospodinjstvu/objektu se najprej izlivajo v pred-usedalnik oziroma kompenzacijski jašek. Ta zadrži trde delce in s tem olajša nadaljnjo razgradnjo odplak.

V pred-usedalniku potekajo bio-kemični procesi hidrolize in biološke ionske izmenjave, zatem pa se odpadne vode prelijejo v biološki prostor, kjer potekata razgradnja in filtracija. Biofilter je srce čistilne naprave H2E in je sestavljen iz biološkega nosilca (kristobalit), na katerem so naseljene kolonije mikroorganizmov rjavih morskih alg. Ob stiku fekalij s kristobalitom se v anaerobnem okolju (brez prisotnosti kisika) sproži mikrobiološka razgradnja organskih spojin, blato začne fermentirati in se razgrajevati.

NAŠE IZDELKE UPORABLJA VEDNO VEČ ZADOVOLJNIH STRANK:

»Čistilno napravo H2E sem ob hiši vgradil in vse odtlej deluje nemoteno. Zelo sem zadovoljen, ker H2E ne potrebuje dragih letnih servisov in pogostega praznjenja organskih usedlin. Verjetno sem že v prvih dveh letih zaradi tega prihranil nekaj sto evrov. Priporočam!«

Rok Švab (član skupine Modrijani)

»Gorski reševalci preživimo večino prostega časa v naravi, predvsem v gorah, zato nam ni vseeno, kaj se z naravo dogaja. Naše zavetišče smo postavili v osrčje Kamniško Savinjskih Alp, kjer je okolje še posebej občutljivo.

Za čistilno napravo H2E smo se odločili, ker deluje povsem na biološki razgradnji odpadnih snovi, za delovanje ne potrebuje nobene dodatne energije in je tudi s tega stališča povsem ekološka. Voda, ki odteka iz čistilne naprave pa je tako očiščena, da jo brez skrbi odvajamo v naravo. Z izbiro čistilne naprave H2E smo izjemno zadovoljni, saj smo prepričani, da je idealna izbira za ta prečudovit del naših Alp.«

GRS postaja Celje, Brane Povše

PREPARAT H2E NET

Preparat H2E NET je narejen, da na preprosti način reši probleme okoljske zaščite tudi takrat, ko vse standardne rešitve odpovejo. Preparat je narejen iz rjavih morskih alg (ascophyllum nodosum).

Z redno uporabo preparat H2E NET preprečite nastanke neprijetnih vonjav, zmanjšate pogostost praznjenja bioloških greznic in bioloških čistilnih naprav ter preprečite njihove zamašitve.

UPORABA:

Za vse tipe bioloških čistilnih naprav

Greznice

Odtočne cevi

Nautika in kamping

Kompostiranje organskega odpada

Za 100% razgradnjo organskega blata

DELOVANJE H2E NET:

Preprečuje nastajanje neprijetnih vonjav (smradu) iz greznic, malih bioloških čistilnih naprav

Preprečuje zamašitve greznic ter malih bioloških čistilnih naprav

Zmanjšuje pogostost praznjenja greznic ter bioloških čistilnih naprav posledični zmanjšuje stroške praznjenja

Preprečuje nastajanje plinov

ENOSTAVNO doziranje za MKČN in GREZNICE:

neposredno v čistilno napravo v primarni usedalnik in v biološki filter,

ali v odtoke, WC školjko ipd. in speremo z vodo.

PROIZVOD JE 100% NARAVEN, NI AGRESIVEN NITI KOROZIVEN (KOROZIJO PREPREČUJE), NI TOKSIČEN IN JE NEŠKODLJIV ZA LJUDI, ŽIVALI TER OKOLJE!!!

Naročnik oglasa je Eko Gea.