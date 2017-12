Se je občina Šentjur obnovitvenih del v Kalobju lotila napol?

Občina Šentjur je končala večja obnovitvena dela v vasi Kalobje - obnovili so cesto, uredili odvodnjavanje, ločili so meteorno vodo od kanalizacije. Eden od tamkajšnjih prebivalcev trdi, da ima zaradi občinskih posegov zdaj v hiši plesen, da je zaradi napačnega odvodnjavanja na njegovi zemlji močvirje in da se bo na robu vasi zaradi meteornih vod odtrgal plaz.