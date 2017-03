Se mora zgoditi nesreča, da vam bo končno KLIKnilo?

S ponedeljkom se pričenja nacionalna preventivna akcija Varnostni pas, ki bo potekala od 13. do 26. marca. Nosilec akcije je Javna agencija za varnost prometa (AVK) pri izvajanju aktivnosti pa se pridružujejo tudi policija, ministrstvo za izobraževanje, nevladne organizacije, šole vožnje, osnovne in srednje šole ter občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Namen akcije je povečati delež uporabe varnostnih pasov na vseh vožnjah in v vseh vozilih ter tako zmanjšati težo posledic prometnih nesreč, saj je varnostni pas ključen člen, ki nam pri morebitnem trku lahko reši življenje.

V lanskem letu je v Sloveniji umrlo 45 voznikov in 16 potnikov osebnih vozil, kar 34 odstotkov od njih ni uporabljalo varnostnega pasu. (Foto: Thinkstock)

Pogosto na krajših relacijah pozabimo na varnostni pas

Cilj nacionalne akcije, ki poteka pod sloganom 'Vam je že KLIKnilo?', je povečati delež pripetih voznikov in potnikov med vožnjo, tako odraslih kot tudi otrok, podučiti, kako se pravilno namesti varnostni pas, dvigniti kulturo zavedanja pomembnosti uporabe varnostnega pasu ter tako posledično zmanjšati najhujše posledice prometnih nesreč. Večina ljudi sicer pozitivno ocenjuje uporabo varnostnih pasov, vendar pogosto, predvsem na vsakodnevnih in krajših vožnjah, podcenjuje tveganje in možne posledice trka. A le en KLIK, ki ga slišimo, ko se pripnemo z varnostnim pasom, nam lahko reši življenje, zato je uporaba pasu življenjskega pomena.

Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtno žrtev kar za polovico, skoraj toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe ter za skoraj četrtino zmanjša tveganje za nastanek lažjih poškodb, tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih. Čeprav so na zadnjih sedežih varnostni pasovi nekoliko manj učinkoviti, saj zmanjšajo tveganje za hude poškodbe in smrtne žrtve le za četrtino, pa vseeno predstavljajo precejšnjo razliko, zaradi katere je pripenjanje na zadnjih sedežih prav tako smiselno.

Opazovanja AVP razkrivajo, da varnostni pas med vožnjo uporablja 90 odstotkov voznikov, 92 odstotkov potnikov spredaj ter le 67 odstotkov na zadnjih sedežih. Otroci so v povprečju pripeti v 93 odstotkih, kar je precej sramoten podatek, glede na to, da bi nam morala biti njihova varnost na prvem mestu. Pa ne pozabite, da ste vi otroku najboljši zgled, zato se pripnite takoj, ko se usedete v avto.

Podatki glede uporabe varnostnih pasov med vozniki osebnih avtomobilov udeleženih v prometnih nesrečah v letih 2012 do 2016 razkrivajo, da je leta 2012 v prometnih nesrečah umrlo 51 oseb, od tega jih kar 20 ni bilo pripetih. Naslednje leto je v nesrečah umrlo 41 oseb, pas pa je uporabljalo 17 oseb. Leta 2014 je v prometnih nesrečah umrlo 41 oseb, od tega jih 9 ni bilo pripetih. Leta 2015 je bil delež neuporabe pasu 42 odstoten, kar pomeni, da 16 od 38 smrtnih žrtev v času nesreče ni bilo pripetih. Pri huje telesno poškodovanih je delež uporabe pasu bistveno večji. Najvišji je bil leta 2015, ko je bil ta delež 83 odstoten.

Ženske bolj 'pridne' od moških

V lanskem letu je v Sloveniji umrlo 45 voznikov in 16 potnikov osebnih vozil, 21 od teh ni uporabljalo varnostnega pasu v času nesreče. To je kar 34 odstotkov. Opazovanja, ki jih je izvedla AVP, kažejo, da med vožnjo uporablja varnostni pas 90 odstotkov voznikov, 92 odstotkov potnikov spredaj ter le 67 odstotkov na zadnjih sedežih. Otroci so v povprečju pripeti v 93 odstotkih. Ženske so v povprečju pogosteje pripete kot moški. Najbolj pogosto smo pripeti na avtocestah, sledijo regionalne ceste, najnižji delež pripetosti pa je na ulicah znotraj naselij.

Otroci manjši od 150 cm morajo biti nameščeni v otroških varnostnih sedežih, ki so primerni njihovi velikosti in teži. (Foto: Thinkstock)

Otroci morajo biti zavarovani v posebnih otroških sedežih in vedno pripeti

Statistični podatki o prometnih nesrečah z udeležbo otrok kažejo, da so otroci najpogosteje huje poškodovani (več kot 60 odstotkov) kot potniki v vozilih, pogosto, ker niso ustrezno pripeti in nameščeni v otroških varnostnih sedežih. Otroci manjši od 150 cm morajo biti nameščeni v otroških varnostnih sedežih, ki so primerni njihovi velikosti in teži.

V letošnjem letu v projektu Pasavček sodeluje 776 skupin in oddelkov, kar pomeni skupno več kot 15.300 otrok, ki se aktivno preko projektnega dela učijo o varni vožnji in pravilni pripetosti. Pasavček otroke in njihove starše na zabaven in poučen uči kaj je red: Red je vedno pas pripet!

Pripetost otrok se je v zadnjem desetletju zelo povečala, kar je posledica preventivnih aktivnosti in usklajenih akcij. Še vedno pa otroci prepogosto niso pripeti ali pravilno pripeti v ustreznih sedežih na ulicah, znotraj naselji. Otroci morajo biti pripeti prav na vseh vožnjah, tudi najkrajših od doma do šole ali vrtca. S poznanim sloganom 'Red je vedno pas pripet', s katerim Pasavček nagovarja in uči otroke po slovenskih vrtcih in osnovnih šolah, sporočamo prav to: da je edino pravilno in sprejemljivo, da smo med vožnjo vedno vsi pripeti.

V času nacionalne akcije bodo potekale naslednje aktivnosti

--> Policija in občinska redarstva bodo v času akcije poostreno nadzirala uporabo varnostnih pasov pri vseh potnikih, tudi v okolici šol, vrtcev, nakupovalnih središč.

--> Različne medijske aktivnosti, informiranje in osveščanje splošne javnosti glede nujnosti uporabe varnostnega pasu.

--> V okviru Izpitnih centrov bomo informirali in osveščali mlade kandidate za voznike o uporabi varnostnih pasov in otroških varnostnih sedežev.

--> Spremljanje pripetosti in demonstracije pravilne uporabe otroških sedežev in varne vožnje otrok po vrtcih in šolah v okviru projekta Pasavček.

--> V sodelovanju z ministrstvom za izobraževanje bodo obveščali šole o ustreznem prevozu otrok.

--> Izvajali preventivne dogodke in usposabljali učitelje vožnje, učitelje in druge za pravilno uporabo varnostnih pasov.