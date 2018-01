Roka Snežiča preiskujejo bosanski organi - kako je povezan z Đuđićevo in od kod ji toliko denarja?

Televizija N1 poroča, da je več bosanskih državnih agencij po nalogu, ki ga je izdal slovenski Interpol, preverjalo poslovanje in premoženje razvpitega slovenskega poslovneža Roka Snežiča, ki je na novogoriški univerzi doktoriral iz davčnih utaj, in je povezan z Dijano Đuđić.

Rok Snežič je sicer lastnik najmanj dveh podjetij v Banjaluki, bil pa naj bi povezan tudi z domnevno spornim kreditom, ki ga je v višini 450.000 evrov pretekli mesec stranka SDS najela pri skrivnostni Đuđićevi. Snežič sicer pravi, da je ne pozna in da z njo ni nikoli sodeloval, a vse kaže, da temu ni tako.

V sredo smo na naši spletni strani namreč objavili posnetek iz banjaluške restavracije Stara Ada, ki razkriva, da sta najmanj znanca.

Poslovanje Roka Snežiča preiskujejo tudi bosanski organi. (Foto: POP TV)

Kaj so organi v BiH odkrili o Snežiču, za zdaj ni jasno, tudi slovenska policija je zelo skopa z informacijami. Povedali so le, da zaradi interesa morebitnih nadaljnjih postopkov ne morejo pojasnjevati podrobnosti aktivnosti in zoper koga so usmerjene.

Bosanska televizija N1 je še poročala, da je Rok Snežič lastnik kluba Kapo v Bosni in Hercegovini in podjetja Isplata odšteta. Ob poslovanju v BiH bi moral kot tujec tako dostaviti potrdilo o nekaznovanosti, a sedaj se pojavljajo sumi, da je kot pravnomočno obsojen državljan Slovenije bosanskim oblastem dostavil bodisi ponarejeno potrdilo bodisi podkupil tamkajšnje uradnike.

Bosanski preiskovalni organi se po naših informacijah s Snežičem ukvarjajo tako zaradi podjetja, ki ga je ustanovil v BiH, kot tudi zaradi nočnega kluba Capo. Tega je kupil od bosanskega državljana, ki ga preiskujejo zaradi premoženja nezakonitega izvora, pred leti pa je bil obsojen zaradi organizacije prostitucije in nezakonitega prirejanja iger na srečo.

Klub Capo v BiH, ki je v lasti Roka Snežiča. (Foto: POP TV)

Od kod 32-letni Đuđićevi takšne vsote denarja?

Še vedno ni povsem jasno, kako je lahko 32-letna Dijana Đuđić iz Prijedora v Bosni in Hercegovini prišla do takšnih vsot denarja, kot jih je nato posojala različnim posojilojemalcem.

Bosanski mediji poročajo, da Đuđićeva glede na razpoložljive podatke nikakor ni mogla zaslužiti tako visoke vsote denarja.

Zgodba pravnice, ki je bila zaposlena na geodetski upravi v revnem Prijedoru, zdaj pa kar naenkrat vozi luksuzne avtomobile in v Sloveniji vse povprek posoja na tisoče evrov, se sliši kot čudež, a so se sedaj vanj poglobili tudi bosanski preiskovalci. Najpomembnejše vprašanje je - odkod izvira denar z računa bosanske državljanke?

Predstavnica nevladne organizacije Transparency International BiH Ivana Koraljić je za N1 povedala, da je treba na vsak način ugotoviti izvor denarja, saj, kot je razvidno iz objav v medijih, Đuđićeva sama ni zmogla zaslužiti tolikšnih vsot denarja.

V Sloveniji sicer sporno posojilo, ki ga je SDS - kot je stranka na Twitterju zapisala včeraj - že vrnila, poleg policije preverjajo tudi na računskem sodišču in uradu za preprečevanje pranja denarja.

Janez Janša, predsednik največje slovenske opozicijske stranke SDS, trdi, da so do 32-letnice prišli prek podjetja Nova obzorja, a direktor omenjene družbe s tem naj ne bi bil seznanjen, neuradno smo tudi izvedeli, da odhaja iz podjetja.

Tudi politična plat zgodbe še vedno nima vseh odgovorov. Tako ni znano, ali so lastniki podjetja, ki je v večinski lasti madžarskih tajkunov, morda iz krogov madžarskega premierja Viktorja Orbana? Tudi dejstvo, da ima DIjana Đuđić na Madžarskem odprt bančni račun, verjetno ni naključje.