Še zadnja možnost za prenos prijave za vpis v srednjo šolo

Bodoči dijaki, ki so svojo odločitev o vpisu v srednjo šolo spremenili, lahko prijavo le še danes prenesejo na drugo srednjo šolo ali program.

V srednješolskih programih je v šolskem letu 2017/18 na voljo 23.440 vpisnih mest. (Foto: Thinkstock)

Pomembna novost letošnjega razpisa je izvajanje nekaterih programov tudi v vajeniški obliki. Gre za programe mizar, kamnosek, gastronomske in hotelske storitve ter oblikovalec kovin – orodjar. V vajeniški obliki ga bodo izvajali šolski centri Novo mesto, Slovenj Gradec, Škofja Loka, bežigrajska srednja poklicna in strokovna šola, ljubljanska srednja, gradbena geodetska in okoljevarstvena šola, izolska srednja šola in Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci.

Sicer pa je od skupno 23.440 razpisnih mest v programih splošnih in strokovnih gimnazij na voljo 7070 mest, v programih nižjega poklicnega izobraževanja 640 mest, srednjega poklicnega izobraževanja 6298 in v programih srednjega strokovnega izobraževanja 9432 mest.

Za programe poklicno-tehniškega izobraževanja je na voljo 2812 mest, za poklicne tečaje 272 in za maturitetni tečaj 420 mest. Po teh programih se izobražujejo dijaki, ki so že pridobili določen poklic, a želijo svoje izobraževanje še nadgraditi oz. pristopiti k opravljanju splošne mature.

Prosta vpisna mesta bodo objavljena na spletnih straneh ministrstva najkasneje 5. julija. Srednje šole bodo sprejemale prijave oz. vpisovale, dokler bodo imele prosta mesta, vendar najdlje do 31. avgusta.

V dijaških domovih je za prihodnje šolsko leto za novince predvidenih skupaj 2324 mest.

Osnovno šolo letos zaključuje 17.448 učencev, kar je 24 več kot lani.