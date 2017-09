Sedaj je pravi čas za naročilo poslovnih daril

Skoraj vsak ima poslovno darilo v svoji kuhinji

Raziskave kažejo, da ima 55 % ljudi v svoji spalnici vsaj eno promocijsko ali poslovno darilo. V pisarni ima vsaj en promocijski izdelek 74 % ljudi, v kuhinji pa skoraj vsi, kar 91 %.

Če torej želite s svojo znamko vstopiti v dom in misli ljudi, jim podarite promocijsko ali poslovno darilo.

Razlika med poslovnimi in promocijskimi darili

Velikokrat se glede daril v poslovnem svetu pojavljata dve besedni zvezi, in sicer »poslovna darila« ter »promocijska darila oz. promocijski izdelki«. Kakšna je razlika?



Promocijska darila so v večini manjših vrednosti, saj so namenjena širšemu krogu ljudi in širjenju prepoznavnosti ter pripadnosti blagovni znamki. To moč dokazujejo tudi raziskave, ki pravijo, da kar 73 % ljudi uporablja promocijske izdelke vsaj enkrat tedensko.

Kažejo tudi, da 58 % ljudi obdrži promocijske izdelke od enega do štirih let. Podjetja, od katerega so prejeli promocijsko darilo, si bo zapomnilo vsaj 83 % ljudi.

Da promocijska darila dosežejo vse to je nujno, da so oznamčena, da torej nanje postavite svoj logotip ali sporočilo.

Poslovna darila so namenjena bolj specifični ciljni skupini, in sicer najpomembnejšim deležnikom vašega podjetja: poslovnim partnerjem, delničarjem, najpomembnejšim strankam, naročnikom, večjim potencialnim naročnikom …

Praviloma so poslovna darila večje vrednosti in so izjemno kakovostna, saj le tako lahko s kakovostjo vaši obdarovanci povezujejo tudi vaše podjetje.

Pri poslovnih darilih ni nujno, da je na njih tudi vaš logotip.

Glavna lastnost dobrih daril je uporabnost

Ne glede na to ali gre za poslovna ali promocijska darila, pri njihovem izboru imejte najprej v mislih uporabnost.

Kar 77 % ljudi je v raziskavah povedalo, da jim je pri poslovnem ali promocijskem darilu najbolj pomembno, da je izdelek uporaben. Uporabnost je glavni kriterij tudi, ko se odločajo, ali bodo prejeti izdelek obdržali ali podarili naprej. Zelo uporabna so tehnološka darila, promocijski tekstil, USB ključi, kemični svinčniki, flaške za vodo … Seveda je izbor uporabnih daril odvisen glede na panogo vašega podjetja in vaše ciljne javnosti.

Z roko v roki z uporabnostjo gre tudi kakovost. Obdarovanci namreč lastnosti darila, ki so ga prejeli, povezujejo z vašim podjetjem ali blagovno znamko. Z nekakovostnimi, neuporabnimi in neizvirnimi darili boste vaši ciljni javnosti dajali vtis, da obdarovanju niste posvetili veliko truda.

6 najbolj priljubljenih skupin daril

Med najbolj priljubljena poslovna in promocijska darila spadajo naslednje skupine daril:

Promocijski tekstil. Le kdo ne bi bil vesel kakovostne promocijske majice, brezrokavnika, kape ali SoftShell jakne? Promocijski tekstil ne krepi le pripadnosti obdarovanca, pač pa tudi pospešeno širi prepoznavnost vaše znamke medtem, ko ga obdarovanec nosi.

USB ključi. USB ključi so izjemno uporabno darilo in jih ni nikoli preveč. Tudi, če nekdo že ima USB ključek, bo novega kljub temu vesel in ga uporabljal. Praktično je, če imamo enega na ključih, drugega v pisarni, tretjega doma ali v torbici. Prednost USB-jev je tudi, da bodo obdarovanci pogosto in veliko z vašo blagovno znamko.

Kemični svinčniki. Le kdo jih ne potrebuje? In prav vsak ima svoj najljubši kemični svinčnik, ki ga uporablja vedno in povsod. Izberite takšnega, ki bo odražal storitve in vrednote vaše znamke - npr. če ste družbeno odgovorno podjetje, izberite EKO kemične svinčnike, iz biorazgradljivih materialov.

Flaške za vodo ali termovke. V današnjem, sodobnem tempu, je včasih premalo časa za to, da bi slišali svoje telo. Tako ogromno ljudi v telo vnese premajhne količine tekočine, kar pa lahko ima negativne posledice na njihovo zdravje. Rešitev, ki večini pomaga pri pitju zadostne tekočine vodo so lične flaške za vodo ali termovke. Le te omogočajo, da imate vodo ali vaš drug najljubši napitek vedno pri sebi. S tem pa omogočajo tudi širjenje prepoznavnosti in pripadnosti blagovni znamki.

Obeski za ključe. Tudi ti so izjemno uporabno poslovno darilo, ki omogočajo širjenje prepoznavnosti vaše znamke in so povrhu na voljo po nizkih cenah.

Delovna oblačila. Delovna oblačila so predvsem darila zaposlenim. Omogočajo jim, da svoje delo opravljajo profesionalno in varno, v vseh vremenskih razmerah. Delovna oblačila, z logotipom vaše znamke, med zaposlenimi dosegajo tudi večjo pripadnost vašemu podjetju.

Pravi čas za poslovna in promocijska darila je vedno!

Vedno je pravi čas za obdarovanje kupcev, potencialnih kupcev in poslovnih partnerjev. Skozi vso leto takšno obdarovanje podjetjem prinaša veliko prednosti.

Promocijska darila podjetja skozi vso leto podarjajo za pospeševanje prodaje, pridobivanje kontaktov potencialnih strank, za negovanje odnosa s strankami, poslovnimi partnerji in zaposlenimi …

Pravi čas za naročilo božičnih in novoletnih poslovnih daril je sedaj.

3 razlogi, zakaj božično-novoletna poslovna darila naročiti že danes.

Ker imate sedaj največjo izbiro poslovnih daril, saj so zaloge še polne. Izberete lahko najboljše darilo, po meri vaše blagovne znamke. Le takšna darila bodo prinesla želene rezultate.

Oktober je čas, ko lahko uresničite vse vaše ideje in želje, pa naj bodo še tako posebne ter zahtevne.

Ko ni hitenja so stvari zasnovane, narejene in izvedene bolje. Tudi ponudniki poslovnih daril vam lahko posvetijo več pozornosti in časa.

