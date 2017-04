Šest mrtvih v dveh tednih. Policija poziva: vozite strpno in previdno

Moriji na slovenskih cestah ni videti konca. Samo na območju Policijske uprave Ljubljana so med 20. marcem in 3. aprilom obravnavali pet prometnih nesreč z najhujšimi posledicami. V njih je umrlo šest ljudi: dva motorista, dva kolesarja, potnica na motornem kolesu in voznik osebnega vozila.

"Že sama struktura udeležencev kaže na to, da se je začela motoristična sezona, da je na cestah veliko udeležencev enoslednih vozil, zato vsaka dodatna previdnost ne bo odveč," je dejal vodja oddelka za cestni promet v Sektorju uniformirane policije Policijske uprave Ljubljana Primož Kadunc. Začetek sezone je udeležence očitno ujel nepripravljene in tudi temu dejavniku se lahko pripiše tak drastičen učinek na začetku letošnje motoristične sezone, je dodal.

Vozite previdno, da boste zagotovo prišli na cilj. (Foto: Thinkstock)

Ob tem je spomnil, da so ljubljanski policisti samo minuli vikend zasegli 24 motornih vozil, od tega enajst mopedov, eno motorno kolo in dvanajst osebnih avtomobilov. "Vsi ti vozniki so vozili brez veljavnega vozniškega dovoljenja, poleg tega je šest voznikov vozilo pod vplivom alkohola. To je dejansko odraz trenutnega stanja na naših cestah," je poudaril. Temu bi lahko po njegovi oceni delno pripisali tudi tragične posledice, ki so jih zabeležili v zadnjih 14 dneh oziroma treh tednih.



Policija zato znova opozarja, da previdnost ni nikoli odveč. Vozniki naj se ravnajo po prometnih predpisih, vozijo naj previdno in strpno. "Pojavili so se kolesarji, mopedisti, vozniki motornih koles. Njihova vidnost je ponavadi zmanjšana, hitrosti so večje," je dejal Kadunc.



Omenil je še, da je za povečanje nadzora na cestah in zagotavljanje večje varnosti na ljubljanski prometni policiji s 1. aprilom začela delovati skupina za ukrepanje zoper hujše kršitve v cestnem prometu. S tem na policiji po Kadunčevih besedah želijo zagotoviti večjo varnost na naših cestah. Ugotavljajo namreč, da samo policijski nadzor prometa ne bo mogel zagotoviti absolutne varnosti. K temu morajo prispevati vsi udeleženci v cestnem prometu, je dodal.

Cesta še ni idealna za vožnjo motornega kolesa, vozniki pa še niso 'v formi'

Inštruktor v policiji za vožnjo motornih koles Tine Prevec priporoča, naj se motoristi na začetku sezone pripravijo, ker vožnja motornega kolesa zahteva drugačne motorične sposobnosti kot vožnja avtomobila. "Tisti, ki čez zimo niso vozili motornega kolesa, naj se psihofizično pripravijo na vožnjo, pripravijo naj tudi motorno kolo. Zavedajo naj se, da cesta še ni idealna za vožnjo motornega kolesa. Temperatura je zdaj za voznika prijetna, za gume pa še ne. Cesta je še premrzla, ponekod sta še pesek in blato na vozišču, zato naj bodo pozorni," je izpostavil.