Si predstavljate, da že leto in pol niste zapustili svojega stanovanja, ker v bloku ni dvigala?

To je realnost ene od stanovalk bloka v Postojni. Velika večina blokov je bila namreč zgrajena v sedemdesetih letih, ko dvigala niso bila zakonsko obvezna, pa tudi stanovalci so bili mlajši. Za nekatere to ni težava, veliko zagato pa predstavlja mladim mamicam, ki z vozički ne morejo do svojih stanovanj, in starejšim stanovalcem, za katere je že hoja po ravnini velik izziv. Po pomoč so se obrnili na občino, ki pa v zasebne lastnine ne sme vlagati.