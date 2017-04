SPS po Petrovičevem odstopu: Na tej točki zgodbo zaključujemo, želimo neobremenjeno iti naprej

Sindikat policistov Slovenije (SPS) je po odstopu predsednika SPS Zorana Petroviča danes podal izjavo za javnost. Kot je povedal dozdajšnji generalni sekretar in zdaj vršilec dolžnosti predsednika Kristjan Mlekuš, je vodstvo sindikata Petrovičev odstop podprlo, "predvsem zato, ker je bil SPS v zadnjem letu od izbruha t. i. afere Koprivnikar zaradi domnevne vpletenosti njenih funkcionarjev deležen številnih pritiskov in vprašanj s strani članstva, notranje in zunanje javnosti, kar je predstavljalo zelo veliko breme za sindikat in je delo zaraadi tega zelo močno zastalo, kar so občutili predvsem naši člani"

Sindikat bo po Mlekuševih besedah zdaj lahko neobremenjeno izvajal svoje poslanstvo. "Svet sindikata je tudi odločil, da za dobo šestih mesecev imenuje začasno vodstvo, predvsem zaradi pomembnih nalog, ki so pred njimi – ohranitev in revizija poklicnega upookojevanja, odprava anomalij na delovnih mestih v okviru javnega sektorja, sprememba in dopolnitve kolektivne pogodbe za policiste in najpomembnejše … nabava zaščitnih sredstev za policiste glede na tragične dogodke, ki so nas pretresli v zadnjih letih," je še dejal.

"S tem je zgodba glede domnevne vpletenosti funkcionarjev sindikata v sporno ustavitev ministra za javno upravo zaključena, želimo neobremenjeno iti naprej. Sindikat to ravnanje obsoja, se od njega ograjuje, vsem vpletenim, ki so imeli zaradi tega dejanja kakršnekoli težave, pa se iskreno opravičujemo," je še dejal Mlekuš.

Na novinarsko vprašanje, ali Petrovič s tem nekako priznava krivdo, je odgovoril, da SPS odločitev o ravnanjih posameznikov prepušča za to pristojnim inštitucijam.

Po aferi Koprivnikar je iz SPS po njegovih besedah izstopilo približno 200 članov, za katere upajo, da se bodo zdaj vrnili. Mlekuš tudi ni zavrnil možnosti, da bi se Petrovič – če bi se izkazalo, da je nedolžen in bi ga člani na volitvah znova izvolili – vrnil na položaj.

Kot je znano, je Petrovič 28. marca nepreklicno odstopil s položaja predsednika SPS, in sicer zaradi spoštovanja sodbe Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, s katero je to razsodilo, da je bila odpoved pogodbe o zaposlitvi Policije podana zakonito. Sodba sicer še ni pravnomočna in bo nadaljnji postopek končan na višjih sodnih instancah.

Svet Sindikata policistov Slovenije je za vršilca dolžnosti predsednika SPS začasno imenoval Mlekuša, ki je funkcijo začasno prevzel s 1. aprilom.

Sindikat policistov Slovenije je ob tem sporočil, da s tem dejanjem v celoti spoštuje odločitev Delovnega in socialnega sodišča, ki je razsodilo v primeru domnevno nezakonite in dogovorjene ustavitve ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja 29. novembra 2015. Hkrati so sporočili, da obžalujejo, da se je dogodek sploh zgodil in se od ravnanja posameznikov ograjujejo, hkrati pa dokončno odločitev o tem prepuščajo pristojnim institucijam. Vsem vpletenim v spornem dogodku so se opravičili za vse neprijetnosti, ki so jih bili zaradi ravnanj posameznikov iz sindikata deležni.

"Sindikat policistov Slovenije bo v prihodnje ostal kompetenten in konstruktiven socialni partner ter še naprej skrbel za zaščito policistk in policistov ter zagotavljal ustrezne delovne in socialne pogoje. Svoje poslanstvo, ki mu ga podeljujejo njegovi člani, bo vestno in odgovorno izpolnjeval tudi v prihodnje," so sporočili.