Sindikat poštnih delavcev na nogah in na ulici

Poštarji so že dlje časa nezadovoljni. (Foto: POP TV)

Člani Sindikata poštnih delavcev KS90 so se danes zbrali na protestu v Kopru. Protest so organizirali zaradi odločitve uprave Pošte Slovenije, da sindikat izloči iz nadaljnjih pogovorov za izboljšanje položaja delavcev na pošti, zaradi grožnje o odpovedi delovnega razmerja predsedniku sindikata in tudi drugim 'napadom' na sindikalne zaupnike. Na protestu so izrekli podporo predsedniku sindikata Saši Gržiniču, hkrati pa so upravo pozvali, naj se z njimi znova usedejo za pogajalsko mizo.

Iz Pošte Slovenije so v odzivu sporočili, da ''dosledno spoštujejo vse pravice delavcev do sindikalnega udejstvovanja in izvajanja sindikalne dejavnosti''. Poudarili so, da se bo podjetje še naprej trudilo za nadaljevanje socialnega dialoga in za čimprejšnjo uskladitev odprtih vprašanj. ''Pri tem si bo še naprej prizadevala za vključenost vseh deležnikov, tako sindikatov kot vseh ostalih zaposlenih. Pogajanja pa Pošta Slovenije nadaljuje z reprezentativnim sindikatom – Sindikatom delavcev prometa in zvez pri ZSSS,'' so pojasnili in dodali, da pri pošti pravice zaposlenih zastopajo štirje sindikati, in sicer Sindikat delavcev prometa in zvez pri ZSSS, Sindikat poštnih delavcev KS 90, Sindikat delavcev Pošte Slovenije in Neodvisni sindikat Slovenije. ''Ko bo Sindikat poštnih delavcev KS 90 ali kateri od ostalih sindikatov v podjetju predložil ustrezna dokazila glede reprezentativnosti, bo Pošta Slovenije za pogajalsko mizo povabila tudi slednje.''

Pri Pošti Slovenije sindikatu KS90 očitajo, da usklajenega dogovora obravnavanih zahtev ni želel podpisati in zato se pogajanja nadaljujejo le z enim sindikatom. ''Ker je Sindikat delavcev prometa in zvez pri ZSSS reprezentativni sindikat, bodo pravice iz dogovora, sklenjenega z njim, veljale za vse zaposlene v Pošti Slovenije.''

Glede groženj oziroma pisnega opozorila Gržiniču pa so pojasnili, ''da opozorila ni podala zaradi izvajanja sindikalne dejavnosti oziroma v zvezi s sindikalnim delom, temveč izključno zaradi kršitev, ki jih je Gržinič kot delavec storil v okviru delovnega razmerja v Pošti Slovenije''. Drugačne očitke zavračajo.

Že dlje časa je znano, da so na pošti številni zelo nezadovoljni, saj že dolgo niso več le poštarji, ampak morajo med drugim tudi prodajati oziroma ponujati številne druge dobrine, ki jih imajo na poštah.