Sindikat vojakov opozarja na plačne anomalije, ne izključuje pa niti protestnih shodov

V sindikatu vojakov so opozorili, da vlada vztrajno zavrača odpravljanje plačnih anomalij pri vojaških poklicih, ureja pa anomalije pri drugih poklicih.

Sindikat vojakov Slovenije je že novembra predsedniku vlade Miru Cerarju poslal zahtevo za odpravo novonastalih anomalij. "Medtem ko dvigujejo plače mimo enotnega plačnega sistema za policiste, zdravnike, direktorje in ravnatelje ter nazadnje gasilce, od predsednika vlade do danes nismo prejeli niti odgovora na našo zahtevo za odpravo novih anomalij," so zapisali.

V sindikatu se bojijo, da bodo vojaki kmalu začeli še bolj množično odhajati iz Slovenske vojske. Vlada pa si ne prizadeva, da bi to preprečila, so navedli. Vse to si po njihovi oceni lahko dovoli, ker je vojakom prepovedano stavkati.

Sindikat vojakov se zavzema za odpravo plačnih anomalij pri vojakih. (Foto: POP TV)

"Ponovno pozivamo vse odgovorne, predvsem politike, da nemudoma pristopijo k urejanju statusnih razmer pripadnikov Slovenske vojske, saj se nam lahko zgodi, da vojakov ne bomo imeli, ko jih bomo najbolj potrebovali," so navedli v sindikatu.

Zagotovili so, da bodo še naprej opozarjali, pozivali in zahtevali z vsemi legitimnimi sredstvi, pri tem pa ne izključujejo protestnih shodov.

Potem ko je vlada s sindikatom poklicnih gasilcev uskladila predlog stavkovnega sporazuma, so se v četrtek oglasili tudi v stavkovnem odboru sindikatov državne uprave, v katerem so združeni Sindikat državnih organov Slovenije, Sindikat vojske, obrambe in zaščite, Sindikat carinikov Slovenije, Sindikat ministrstva za obrambo, Sindikat veterinarjev Slovenije in Sindikat pilotov ministrstva za obrambo. Vlado so pozvali, da pristopi k pogajanjem z njimi.

Ministrica za obrambo Andreja Katič in predsednik Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije Aleksander Ogrizek sta v petek podpisala stavkovni sporazum ter aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva. Dogovor po Ogrizkovih besedah prinaša višje plače vsem operativnim gasilcem, večini se osnovne plače dvigujejo za dva plačna razreda.