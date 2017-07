Sindikati pozivajo k zvišanju delavskih plač. 'Dobički podjetij rastejo, plače pa ne'

Po mnenju sindikatov je zdaj pravi trenutek za zvišanje plač delavcev. Gospodarstvo je v konjunkturi, dobički podjetij rastejo, obremenjenost delavcev je vse večja, produktivnost pa se povečuje, je danes na novinarski konferenci v Ljubljani utemeljil predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) Dušan Semolič.

Čeprav smo že pred leti prebrodili krizo in smo spet v konjunkturi, pa se povprečne plače v Sloveniji že nekaj let vrtijo okoli 1500 evrov bruto oz. nekaj nad 1000 evrov neto, je opozoril Semolič. "Kapital je okreval, zdaj je čas, da se izboljša tudi življenjski standard delavcev in njihovih družin," je pozval.

Po mnenju ZSSS bi bilo pravično, da se plače delavcem čim prej uskladijo. (Foto: Thinkstock)

Na pomisleke, da bi zvišanje plač ogrozilo konkurenčnost slovenskega gospodarstva, pa je odvrnil: "Konkurenčnost, ki se gradi predvsem na račun nizkih delavskih plač, ni prava konkurenčnost." Cena dela je namreč v mnogih evropskih državah mnogo višja, pa so kljub temu zelo konkurenčne.

Pojetova: V Sloveniji kar dve tretjini zaposlenih prejema plačo, ki je nižja od povprečne

Tudi izvršna sekretarka pri ZSSS Andreja Poje je opozorila, da se je v Sloveniji uveljavil plačni model, ki temelji na povečevanju konkurenčnosti na račun nizkih plač. "Ta model je preživet," je dejala in izrazila zaskrbljenost, ker v Sloveniji kar dve tretjini zaposlenih prejema plačo, ki je nižja od povprečne.

Tudi po njenem mnenju bi bilo pravično, da se plače delavcem čim prej uskladijo. "Ne smemo pozabiti na famozno izjavo delodajalcev, da smo vsi v istem čolnu," je dejala in pozvala, da je skrajni čas, da se kriza konča tudi za delavce.

V Sloveniji bi morali po Semoličevih besedah preseči miselnost, da so za dobičke in dobre poslovne rezultate podjetij zaslužni le lastniki kapitala in menedžerji. "V mnogih primerih so dobri poslovni rezultati predvsem rezultat dela delavcev," je dejal.

Da se plače ne zvišujejo, čeprav gospodarstvo cveti, je že v začetku junija ugotovila Evropska centralna banka, ta teden pa tudi finančni ministri evroskupine. V Bruslju predlagajo, naj ob vzdržni rasti vendarle pride do dviga plač ali znižanja davkov, kar bi vodilo v povečanje potrošnje, je povedal Semolič. Sam bi v dilemi: zvišati plače ali znižati davke, izbral prvo. "Kajti pri znižanju davkov vemo, kam pes taco moli," je dejal.

V ZSSS pričakujejo, da bodo tako lastniki kapitala kot delodajalci in država ta priporočila upoštevali. "Kadar pridejo neka priporočila iz Bruslja, se jih dosledno držijo, pričakujemo, da bodo to držo ohranili tudi tokrat," je dejal Semolič.

Rožič: Marsikje primanjkuje delavcev, ki za to mizerijo nočejo delati

Sekretar Sindikata delavcev trgovine pri ZSSS Ladislav Rožič je ugotovil, da si pri nas lastniki kapitala lastijo največji delež dobička. "Še vedno plačujemo grehe menedžerskih prevzemov, ki ves denar nalagajo na banke in odplačujejo kredite, zato za delavce ne ostaja ničesar," je dejal.

Zvišanje plač je po njegovih besedah potrebno tudi zato, ker marsikje že "primanjkuje delavcev, ki za to mizerijo nočejo delati". Po nekaterih ocenah v Sloveniji manjka približno 30.000 delavcev, medtem ko je na zavodu za zaposlovanju prijavljenih 13.000 iskalcev zaposlitve. "To pa je najboljši temelj, da se vzpostavi socialni dialog in začne delati na plačah," je prepričan Rožič.