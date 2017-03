Šircelj: Navedbe glede fiktivnih pogodb v DUTB absurdne

Nikoli nisem videl nobene fiktivne pogodbe, nikoli se nisem o nobeni pogodbi pogovarjal, niti se nisem dogovarjal, je povedal Andrej Šircelj. (Foto: POP TV)

Andrej Šircelj (SDS) je kot absurdne označil navedbe, da naj bi bil v času predsedovanja upravnemu odboru DUTB vpleten v sklepanje dragih fiktivnih svetovalnih pogodb tujim družbam, označil za absurdne.

"Nikoli nisem videl nobene fiktivne pogodbe, nikoli se nisem o nobeni pogodbi pogovarjal, niti se nisem dogovarjal," je Šircelj dejal ob robu današnje izjave za medije v zvezi s Cimosom.

Poudaril je, da ima glede svojega dela v Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB) "popolnoma čisto vest". Kot je v ponedeljek poročal 24UR, je NPU po neuradnih podatkih televizije zaradi suma zlorabe položaja kazensko ovadil nekdanje vodilne v DUTB, ker naj bi ti plačevali drage fiktivne svetovalne pogodbe tujim družbam. Med ovadenimi naj bi bila tudi nekdanji izvršni direktor DUTB Torbjörn Mansson in Šircelj.

Kot je poročal 24UR, naj bi bil Mansson med ovadenimi, ker naj bi slaba banka po ugotovitvah kriminalistov na podlagi analize finančnih transakcij družbi Quartz+Co nezakonito nakazala več kot 600.000 evrov. Mansson naj bi od tega prejel skoraj 400.000 evrov, plačilo pa je bilo namenjeno kot dodatni zaslužek Manssonu.

Ker naj bi pri tem dogovoru sodeloval tudi takratni predsednik upravnega odbora DUTB Šircelj, naj bi ovadili tudi njega.

V DUTB so takrat poudarjali, da želijo varčevati, a se je po poročanju televizije izkazalo, da naj bi družbi Quartz+Co v dveh letih plačali skoraj tri milijone evrov. Decembra 2015 so tako sledile hišne preiskave v DUTB, DZ in na sedežu SDS v Ljubljani.

Specializirano državno tožilstvo bo po neuradnih podatkih 24UR za vse osumljence zahtevalo tudi sodno preiskavo.