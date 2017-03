Sirsko družino deportirali na Hrvaško, kar je sprožilo glasne proteste, posredovati je morala celo policija

Okoli 7. ure zjutraj so se pred azilnim domom na Viču začeli zbirati protestniki, ki so glasno nasprotovali deložaciji sirske družine. Po sirski par in leto in pol starega otroka, ki je bil rojen v Sloveniji, so prišli s kombijem, nad katerim so se znesli besni Rogovci. Policija je morala uporabiti silo, družino pa so na koncu vseeno odpeljali in jo bodo v kratkem deportirali na Hrvaško.