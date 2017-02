Sistem Bicikelj se širi, kolesa bodo na voljo na 12 novih postajališčih

Europlakat je začel graditi 12 novih postajališč ljubljanskega sistema izposoje koles Bicikelj. Sistem se širi proti mestnim vpadnicam, zlasti tja, kjer so stanovanjska naselja, je povedal tehnični direktor Europlakata Matjaž Čepon. Predvideva, da bodo postajališča začela delovati do konca marca, vendar je veliko odvisno od vremena.

Sistem Bicikelj se širi (Foto: Blaž Garbajs)

Sistem se širi predvsem proti mestnim vpadnicam. Na Viču bodo nova postajališča tako uporabnikom na voljo na Dolgem mostu, pri avtobusni postaji Bonifacija in na Antonovem trgu. Na Bežigradu bodo postajališča dodali na Bratovševo ploščad, na križišče Linhartove in Topniške ceste, na Dunajsko cesto 186 in 188, na križišče Vilharjeve in Topniške ceste ter v Savsko naselje.

Kolesa pa si bodo uporabniki lahko izposodili tudi v Štepanjskem naselju in na Poljanski cesti pri srednji zdravstveni šoli. V Fužinah bodo nova postajališča na voljo tudi na Brodarjevem trgu in na Preglovem trgu. O novih lokacijah postajališč odloča Mesta občina Ljubljana, je pojasnil Čepon.

Uporabnikom bo od konca marca za vožnjo po ljubljanskih ulicah na voljo 500 koles in 1000 talnih ključavnic. Kolesa pa si bodo lahko izposodili na 50 postajališčih. V sistem bodo sicer skupaj z novimi postajališči dodali tudi 120 koles.

Uporaba koles v Ljubljani narašča. (Foto: Blaž Garbajs)

V skoraj šestih letih, odkar so v Ljubljani uvedli sistem izposoje koles Bicikelj, je sistem zabeležil približno 3,9 milijona voženj. V sistemu, s 29.508 aktivnimi uporabniki, je bilo lani vsako kolo izposojeno povprečno petkrat na dan. Poleti pa si kolesarji vsako kolo izposodijo približno šestkrat ali sedemkrat na dan. Vožnja v povprečju traja 15 minut.